Giá vàng bạc bật tăng mạnh
Sáng nay (18/4), giá vàng bạc trong nước quay đầu tăng mạnh sau 2 ngày giảm liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 172 triệu đồng/lượng. Giá bạc cũng tăng lên mức 83 triệu đồng/kg.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 168,5 - 172 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mức 172 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Mi Hồng có giá 170,3 - 172 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 168 - 171,5 triệu đồng/lượng…
Giá vàng nhẫn tăng mạnh theo vàng miếng.
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.834 USD/ounce, tăng 44 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn gần 154 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.
Giá bạc trong nước cũng bật tăng trở lại. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý có giá 83 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat có giá 82 triệu đồng/kg…
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.102 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.
Với biên độ +/- 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm về khoảng 23.897 - 26.307 đồng/USD.
Vietcombank niêm yết giá USD 26.137 - 26.537 đồng/USD. Trên thị trường "chợ đen", giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.700 đồng/USD.
-18/04/2026 09:52 AM (GMT+7)