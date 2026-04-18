Giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng

Sáng 18/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 168,5 - 172 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3,5 triệu đồng, cao hơn mức 2 triệu duy trì từ đầu tháng 4. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng tăng 1 triệu đồng, lên 168 - 171,5 triệu đồng một lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu có cùng giá bán ra nhẫn tròn trơn với SJC, nhưng chiều mua vào cao hơn 500.000 đồng.

Vàng trong nước đi lên theo đà tăng của giá quốc tế. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng hơn 40 USD, lên 4.829 USD mỗi ounce.

Thị trường quốc tế khởi sắc nhờ việc đồng USD yếu đi. Ngoài ra, việc Iran "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn 10 ngày giúp giá dầu đi xuống, làm giảm nỗi lo lạm phát và hỗ trợ tích cực cho giá kim loại.

Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, đánh giá việc mở lại eo biển Hormuz là sự kiện quan trọng. "Điều này giúp nhà đầu tư kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, tín hiệu tích cực hỗ trợ cho vàng", Peter nói, thêm rằng giá kim loại có thể sớm về lại mốc 5.000 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 154 triệu đồng một lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng trong nước chênh với thế giới khoảng 18 triệu, thu hẹp so với đà "vênh" kỷ lục 30 triệu đồng hồi cuối tháng 3.

Hôm 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Quản lý ngoại hối, cho biết Ngân hàng Nhà nước đã nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng. Việc xét hồ sơ sẽ được cơ quan quản lý thực hiện chặt chẽ.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng 2%. Phú Quý niêm yết kim loại này tại 3,04 -3,12 triệu đồng một lượng, tương đương 74,9 - 83,4 triệu một kg. Ancarat, Sacombank - SBJ cùng mua bán quanh 3,01 - 3,11 triệu.