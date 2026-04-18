Giá vàng thế giới ngày 18/4 vượt 4.900 USD

Giá vàng và bạc đã tăng vọt sau khi Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ vẫn mở cửa trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn — khoảng thời gian 10 ngày, trong đó đã có các đề xuất gia hạn được đưa ra thảo luận.

Giá vàng thế giới vượt 4.900 USD (ảnh minh họa).

Giá vàng kỳ hạn tăng mạnh sau thông tin này, chạm mức cao nhất trong ngày, ngay trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 4.917 USD/ounce, trước khi giảm dần từ ngưỡng đó. Mặc dù mất đi một phần đáng kể mức tăng trước khi đóng cửa, giá vàng kỳ hạn vẫn kết thúc phiên giao dịch tăng 38,50 USD, tương đương 0,80%, lên 4.849 USD.

Theo Kitco, giá vàng hiện đã tăng hơn 41% trong 12 tháng qua, phản ánh sự tái cấu trúc vai trò của kim loại này trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Giá bạc kỳ hạn cũng ghi nhận biến động đáng kể, dù đã thu hẹp một phần mức tăng trước khi đóng cửa. Bạc tăng 2,47 USD, tương đương 3,15%, lên 80,90 USD/ounce. Tại thời điểm cao nhất trong phiên, giá bạc đã tăng hơn 5% trong ngày.

Trong tuần, giá bạc kỳ hạn trên sàn Comex tăng 6,45%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp và mức tăng 32% so với cuối tháng 3. Tuy nhiên, giá bạc kỳ hạn vẫn thấp hơn 33,55% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29/1.

Theo nhận định của Kico News, mặc dù bối cảnh địa chính trị tích cực hơn trong ngắn hạn, nhưng vẫn còn rất nhiều bất ổn. Đó là các quan chức Iran chưa xác nhận đầy đủ tất cả các điều khoản mà ông Trump đã nêu, và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được cho là vẫn duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Trong kịch bản tươi sáng là eo biển Hormuz trở lại bình thường, Giám đốc năng lượng của IMF cảnh báo việc khôi phục sản lượng dầu khí đáng kể có thể mất tới hai năm — yếu tố bất ổn mang tính cấu trúc tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu kim loại quý.

Luận điểm lạc quan đối với vàng trong nửa cuối năm 2026 dựa trên một số động lực cấu trúc. Các ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng trong 17 năm liên tiếp, với dự báo của JP Morgan về lượng mua khoảng 755 tấn từ khu vực chính phủ chỉ riêng trong năm 2026, cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử trước năm 2022.

Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, ghi nhận mức tăng hàng quý lớn nhất trong nhiều năm vào quý III/2025, tiếp tục bổ sung chiều sâu cho đợt tăng giá. Chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với đồng USD suy yếu dần, càng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại không sinh lời này.

Các tổ chức lớn cũng đã nâng mạnh mục tiêu giá vàng vào giai đoạn cuối năm 2026. Goldman Sachs đặt mục tiêu 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi Bank of America, Wells Fargo Investment Institute, Deutsche Bank và Societe Generale đều đưa ra dự báo quanh mốc 6.000 USD. Những tổ chức này viện dẫn lo ngại về thâm hụt ngân sách, xu hướng phi USD hóa và việc các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi tiếp tục tái phân bổ vốn khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ.

Chiến lược gia trưởng của Blue Line Futures, Phil Streible, dự đoán giá vàng sẽ đạt 6.000 USD, chủ yếu nhờ dòng vốn tiếp tục chảy vào các quỹ ETF và chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed.

Luận điểm cơ bản của bạc được củng cố bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Viện Bạc (Silver Institute) và Metals Focus cảnh báo đây là năm thứ sáu liên tiếp thị trường thiếu hụt, với 762 triệu ounce bạc đã được rút khỏi kho dự trữ toàn cầu kể từ năm 2021, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng thiếu hụt thanh khoản.

Nhu cầu công nghiệp, đặc biệt từ các lĩnh vực điện tử và năng lượng mặt trời gắn với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, tiếp tục tạo mức giá sàn vững chắc, ngay cả khi vị thế đầu cơ biến động theo diễn biến địa chính trị.

Vàng kết thúc quý I/2026 với mức tăng 7% tính theo USD, và bất chấp đợt giảm mạnh 12% trong tháng 3 do điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất, đà phục hồi cuối quý kéo dài sang tháng 4 đã khôi phục xu hướng tăng giá.

Sự đảo chiều trong phiên 17/4 từ mức 4.917 USD sẽ khiến các nhà phân tích kỹ thuật theo dõi sát sao, khi đường trung bình động 50 ngày một lần nữa khẳng định vai trò là ngưỡng kháng cự quan trọng.

Tuy nhiên, việc cả hai kim loại vàng và bạc đều đóng cửa tăng trong tuần thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh rủi ro lạm phát từ giá dầu giảm bớt và nhu cầu tổ chức vẫn được duy trì, tiếp tục củng cố luận điểm tăng giá dài hạn đối với vàng và triển vọng chu kỳ ngày càng thuyết phục đối với bạc.