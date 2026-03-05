Giá vàng hôm nay, 5-3: Tiếp tục sụt giảm

Lúc 6 giờ ngày 5-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.142 USD/ounce, giảm 65 USD so với mức đỉnh điểm qua là 5.207 USD/ounce. Tuy nhiên, so với mức giá đầu ngày 4-3, kim loại quý sáng nay vẫn tăng tới hơn 50 USD.

Đêm qua, giá vàng thế giới đã có lúc phục hồi nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trở lại, trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, khó dự báo kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị đảo ngược do một số nhà giao dịch ngắn hạn thực hiện chốt lời, dẫn đến áp lực bán ra và khiến giá quay đầu giảm.

Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang suy yếu, tạo điều kiện hỗ trợ phần nào cho giá vàng – vốn thường có mối quan hệ nghịch chiều với "đồng bạc xanh".

Đồng thời, giá dầu thô ổn định quanh mức 74,25 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,1%.

Những yếu tố này phản ánh tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước các rủi ro toàn cầu, dù hoạt động chốt lời đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Giới phân tích nhận định dù giá vàng đang điều chỉnh giảm, xu hướng trung và dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn từ căng thẳng địa chính trị, cùng với chính sách tiền tệ linh hoạt của các ngân hàng trung ương lớn. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế vĩ mô và tin tức địa chính trị để đánh giá hướng đi tiếp theo của kim loại quý này.