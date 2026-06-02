Chuyên gia Kitco News: Giá vàng đang “lấy đà” cho đợt bứt phá mới

Kitco News cho hay, giá vàng hiện đang dao động giữa đường trung bình động 200 ngày và đường kháng cự. Việc giá đóng cửa trên mức 4.510 USD/ounce vào ngày 1/6/2026 (theo giờ Việt Nam) sẽ giữ đà cho khả năng tăng giá tiếp theo.

Ảnh minh họa: Kitco News

Giá vàng đang lấy đà lên dốc?

Biểu đồ vàng hàng tuần rất tích cực khi tâm lý lạc quan đang bị mắc kẹt, và hiện đang dao động quanh đáy của vùng giá thấp. Chỉ báo Stochastic hàng tuần (một chỉ báo kỹ thuật dự đoán sự đảo chiều xu hướng và giúp xác định các mức quá mua và quá bán - PV) đang ở trạng thái quá bán trong khi giá được hỗ trợ tại đường trung bình động 50 tuần, và có thể tạo mức đáy cao hơn so với mức 4.100 USD/ounce được ghi nhận vào cuối tháng 3 vừa qua.

Theo phân tích của Kitco News, giá vàng chuẩn bị bứt phá khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao dữ liệu sản xuất và việc làm sắp được công bố.

Vàng sẽ bước vào tuần mới với sự tập trung cao độ của các nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ, khi lịch trình dày đặc các dữ liệu kinh tế được công bố có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Giá vàng được dự báo sẽ có triển vọng tích cực bởi sự không chắc chắn kéo dài xung quanh tăng trưởng kinh tế và lộ trình lãi suất của FED. Vàng tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn và xu hướng mua vào của ngân hàng trung ương.

Dữ liệu trong tuần tới sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện về nền kinh tế số 1 thế giới, từ hoạt động sản xuất và dịch vụ đến điều kiện thị trường lao động. Đối với các nhà đầu tư kim loại quý, các báo cáo sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm tín hiệu về việc liệu tăng trưởng kinh tế có đang chậm lại đủ để thúc đẩy FED có chính sách nới lỏng tiền tệ hơn hay không.

Các quan chức FED đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các quyết định chính sách trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động và lạm phát sắp tới. Một báo cáo việc làm yếu hơn có thể thúc đẩy giá vàng bằng cách làm tăng kỳ vọng về lãi suất thấp hơn, trong khi một báo cáo mạnh hơn dự kiến ​​có thể gây áp lực lên vàng thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Với hầu hết các thông tin quan trọng được công bố vào tuần tới đều có tác động đến chính sách tiền tệ, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho sự biến động mạnh trên thị trường kim loại quý khi thị trường phản ứng với những bằng chứng mới về quỹ đạo của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, tâm lý giới phân tích đã chuyển biến tích cực hơn sau khi giá vàng phục hồi từ các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong số 12 chuyên gia tham gia khảo sát trên Wall Street, có tới 9 người (tương đương 75%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Chỉ 2 chuyên gia (17%) cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 1 người (8%) nhận định thị trường sẽ đi ngang và tích lũy.

Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn. Trong tổng số 39 phiếu khảo sát trực tuyến trên Main Street, 17 người (44%) kỳ vọng giá vàng tăng, 10 người (26%) dự báo giảm và 12 người còn lại (31%) cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Kết quả khảo sát trên Wall Street và Main Street về triển vọng giá vàng (Nguồn: Kitco News)

Xu hướng giá vàng đang âm thầm "gài bẫy" phe bán tháo?

Chia sẻ trên Kitco News, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho rằng vàng đã phục hồi cùng các tài sản rủi ro nhờ kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn kéo dài tại Trung Đông. Theo ông, việc giá vàng nhanh chóng lấy lại mốc hỗ trợ sau khi xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày cho thấy lực cầu vẫn hiện diện trên thị trường.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, ông Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International nhận định giá vàng có khả năng tăng trong tuần này. Theo ông, nếu các tín hiệu về tiến triển hòa bình tại Trung Đông trở thành hiện thực, thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang các yếu tố lạm phát và chính sách tiền tệ, qua đó tiếp tục hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn.

Trong khi đó, ông Naeem Aslam, chuyên gia tư vấn đầu tư tại Zaye Capital Markets, đánh giá vàng đang đứng trước hai lực tác động trái chiều. Một mặt, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, lạm phát vẫn ở mức cao và những kỳ vọng liên quan đến chính sách lãi suất của Fed tiếp tục tạo động lực cho kim loại quý.

Cùng quan điểm, ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Trade Nation cho rằng triển vọng tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với những dữ liệu kinh tế Mỹ làm giảm khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất, đang hỗ trợ cho giá vàng.

Dù vậy, không phải tất cả chuyên gia đều lạc quan tuyệt đối. Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cao cấp tại FxPro cho rằng vàng vẫn đối mặt với rủi ro điều chỉnh nếu đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Theo ông, đà phục hồi hiện tại chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Trong khi đó, ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Ông cho rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, cùng những bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, sẽ tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá vàng trong thời gian tới.