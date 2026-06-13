Chốt giá vàng ngày 13/6 tiếp đà tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/6 tăng giá vàng miếng lên mức 147 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/6, giá vàng trong nước ngày 13/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 13/6, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/6, tiếp tục tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/6, tiếp đà tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/6 giữ ổn định với giá vàng giao ngay ở nguyên mức 4.216 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.213 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần giữ nguyên giá, sau khi tăng mạnh lấy lại vùng mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Kitco, dù thị trường vàng thế giới đã ổn định hơn nhưng xu hướng kỹ thuật vẫn chưa thật sự tích cực.

Giá vàng giao ngay cần vượt vùng kháng cự 4.194 - 4.250 USD/ounce để củng cố đà phục hồi. Nếu bứt phá thành công, mục tiêu tiếp theo của phe mua là vùng trung bình động 50 ngày quanh 4.446 USD/ounce.

Ngược lại, nếu để mất vùng hỗ trợ 4.104 USD/ounce, giá vàng có thể chịu thêm áp lực giảm về 4.023 USD/ounce, thậm chí kiểm định mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Một điểm đáng chú ý là lạm phát vừa là lực cản, vừa có thể trở thành yếu tố hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn. Khi lạm phát cao khiến kỳ vọng lãi suất tăng, vàng thường chịu áp lực ngắn hạn. Nhưng nếu lạm phát tăng nhanh hơn lãi suất danh nghĩa, lợi suất thực có thể giảm. Đây thường là môi trường có lợi cho vàng, do sức hấp dẫn của trái phiếu suy yếu.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.216 USD/ounce (tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.