Giá vàng thế giới được kỳ vọng tăng tiếp

Khởi đầu yếu khi nhà đầu tư Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng thế giới giao ngay tăng tốc trở lại vào cuối tuần, vượt 5.100 USD một ounce sau hàng loạt biến động về địa chính trị và thương mại. Khảo sát của Kitco News cuối tuần này cho thấy hầu hết chuyên gia phân tích, giám đốc ngân hàng, nhà đầu tư cá nhân đặt cược giá tuần tới tiếp tục đi lên.

Trong khảo sát với nhóm chuyên gia, 69% kỳ vọng giá tăng, chỉ 8% cho rằng thị trường sẽ đi xuống, và 23% dự báo giá đi ngang. Trên góc độ kỹ thuật, James Stanley - chiến lược gia thị trường tại Forex.com cho rằng biểu đồ ngắn hạn đang "xuất hiện mô hình tam giác tăng". "Mốc 5.100 USD rất quan trọng, khi từ ngưỡng hỗ trợ trở thành kháng cự. Thị trường sẽ bứt phá sau khi vượt mốc này", ông dự đoán.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 2 tháng qua. Đồ thị: Goldprice

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International cũng khẳng định các yếu tố cơ bản của vàng không thay đổi. Vì thế, các phiên giảm gần đây "chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn, lành mạnh". Ông kỳ vọng xu hướng tăng sớm quay lại.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, thì phân tích yếu tố lịch sử. Ông nhận thấy "các lãnh đạo quyền lực thường có hành động quân sự ngay sau khi Thế vận hội Mùa đông kết thúc". Sự kiện lần này bế mạc ngày 22/2. "Chúng ta có thể thấy kim loại đang phản ánh nguy cơ đó trong phiên 20/2, khi cả vàng và bạc đều tăng vọt", Newsom giải thích.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, khẳng định giá đã chạm đáy từ đợt bán tháo cuối tháng 1 và đang phục hồi. "Không ai muốn bán trước cuối tuần này, trong bối cảnh Mỹ có khả năng hành động với Iran. Nếu căng thẳng không leo thang, vàng có thể giảm nhẹ đầu tuần, nhưng xu hướng phục hồi trong ngắn hạn là rất rõ ràng", ông nhận xét.

John Weyer, Giám đốc phòng trừ rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết trên Kitco News rằng diễn biến giá vàng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy kim loại quý vẫn có nhiều động lực tăng giá. Vàng bị bán ra ngay khi thông tin được công bố, nhưng lực mua nhanh chóng quay lại khi nhà đầu tư nhận định phán quyết chỉ càng làm bất ổn gia tăng.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích tại FxPro lại cho rằng giá tuần tới sẽ đi xuống. "Giá vàng đã quanh 5.000 USD suốt 2 tuần qua. Đầu tuần tới, giá có thể rơi về 4.850 USD, sau đó tăng dần, quay về mốc 5.000 USD", ông nói.

Tuần tới, nhà đầu tư sẽ nhận nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, như chỉ số niềm tin tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất tháng 2 của Mỹ. Họ cũng sẽ theo dõi bài phát biểu Thông điệp liên bang của ông Trump để tìm manh mối về định hướng chính sách. Thị trường Trung Quốc cũng sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạo thêm động lực cho thị trường vàng. Trung Quốc là nền kinh tế tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới.