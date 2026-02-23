Ngày vía Thần Tài 2026: Mua vàng sao cho vừa đón lộc vừa bảo toàn vốn?

Mua vàng thế nào để "giữ lộc"?

Theo truyền thống dân gian, mùng 10 tháng Giêng hằng năm là ngày vía Thần Tài, vị thần được xem là mang đến tiền bạc và vận may trong làm ăn. Trong tín ngưỡng phương Đông, Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải, biểu tượng cho phúc lộc, sung túc và sự hanh thông trong làm ăn buôn bán. Hình ảnh Thần Tài là điểm tựa tinh thần quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt là người kinh doanh với mong cầu một năm phát đạt, đủ đầy.

Vào ngày này, nhiều gia đình và cơ sở kinh doanh chuẩn bị lễ vật như hoa tươi, trái cây, hương, đèn, nước, rượu, bánh kẹo hoặc các món ăn truyền thống để dâng cúng tại bàn thờ Thần Tài - Ông Địa. Trước ngày lễ, việc lau dọn bàn thờ sạch sẽ, thay nước, thay hoa và sắp xếp lại đồ thờ được xem là cách thể hiện sự trang nghiêm, thành kính. Với nhiều người làm ăn, đây còn là nghi thức khởi đầu năm mới với kỳ vọng công việc suôn sẻ, buôn bán hanh thông.

Bên cạnh lễ cúng, phong tục mua vàng ngày vía Thần Tài được duy trì nhiều năm qua. Quan niệm dân gian cho rằng, sở hữu vàng trong ngày này sẽ giúp “giữ lộc”, mang lại tài lộc và may mắn trong công việc, kinh doanh suốt cả năm. Quan niệm này không chỉ đơn thuần là một truyền thống văn hóa mà còn phản ánh sự kỳ vọng vào một khởi đầu thuận lợi trong kinh doanh và cuộc sống. Tùy điều kiện kinh tế, người dân có thể mua vàng với số lượng khác nhau, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn đầu năm.

Những năm gần đây, thị trường vàng vào mùng 10 tháng Giêng thường sôi động từ sáng sớm, nhiều cửa hàng mở bán sớm để phục vụ khách. Phần lớn người dân chọn mua vàng nhẫn tròn trơn hoặc sản phẩm nhỏ gọn, giá trị vừa phải với tâm lý cầu may đầu năm, không đặt nặng yếu tố đầu tư lướt sóng.

Không chỉ có mua vàng mới mang lại tài lộc

Dịp vía Thần Tài 2026, các chuyên gia cho rằng, người dân nên chọn mua vàng tại các đơn vị uy tín, có chứng từ rõ ràng để đảm bảo quyền lợi. Đặc biệt, vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng tích lũy là lựa chọn tối ưu nhờ tính thanh khoản cao và ít mất giá khi bán lại so với vàng trang sức vốn chịu phí chế tác lớn.

Ông Đoàn Duy Tú, chuyên gia tài chính cho rằng, sau các giai đoạn tăng nóng, thị trường thường xuất hiện điều chỉnh kỹ thuật do hoạt động chốt lời. Nếu giá quốc tế hạ nhiệt, giá trong nước khó tránh khỏi áp lực điều chỉnh. Khi cầu tăng đột biến trước ngày vía Thần Tài, giá có thể bị đẩy lên nhanh hơn giá trị cân bằng thực. Vì vậy, việc mua vàng tích trữ dài hạn nên dựa trên chiến lược phân bổ tài sản và thời điểm thị trường ổn định, thay vì quyết định trong giai đoạn biến động mạnh.

"Về số lượng, quan niệm dân gian cho rằng, 1 chỉ tượng trưng “cầu Lộc”, 2 chỉ là “cầu Phát”, 5 chỉ là “cầu Tài”. Tuy nhiên, thay vì cuốn theo tâm lý đám đông trong ngày mùng 10 tháng Giêng, chỉ nên mua trong hạn mức tài chính cho phép để tránh áp lực chi tiêu khi giá biến động", ông Tú nói.

Nếu mục tiêu là tích lũy, vàng miếng và vàng nhẫn tròn trơn thường được đánh giá phù hợp hơn vàng trang sức vì mức khấu trừ khi bán lại thấp hơn. Trong khi đó, vàng nữ trang chịu chi phí chế tác cao, có thể làm giảm giá trị khi bán lại. Vì vậy, nếu xem ngày vía Thần Tài 2026 là dịp kết hợp giữa yếu tố tâm linh và tài chính, lựa chọn sản phẩm cần được tính toán kỹ lưỡng. Về bản chất, mua vàng không chỉ là nghi thức tâm linh cầu may mà còn là kênh tích sản truyền thống bền vững. Do đó, việc cân bằng giữa niềm tin văn hóa và kế hoạch đầu tư dài hạn sẽ giúp "giữ lộc" một cách thông minh và an toàn nhất.

Ngoài vàng, có thể lựa chọn mua các vật phẩm phong thủy như Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, bình tài lộc, túi tài lộc hoặc tiền Ngũ Đế để trưng bày trên bàn thờ, tượng trưng cho chiêu tài giữ của. Một số khác chọn gửi một khoản tiết kiệm nhỏ tại ngân hàng như cách “gieo hạt” tài chính đầu năm, vừa mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi vừa đảm bảo giá trị thực tế.

Ngày vía Thần Tài 2026 không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp duy trì nét đẹp văn hóa tín ngưỡng dân gian. Mua vàng hay sắm lễ cúng đều xuất phát từ mong muốn về một năm mới hanh thông, tài chính ổn định. Tuy nhiên, sự tỉnh táo, lựa chọn phù hợp và cân đối kế hoạch tài chính dài hạn mới là yếu tố giúp “giữ lộc” trọn vẹn trong suốt năm.