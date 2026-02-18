Lì xì Tết một phân vàng được ưa chuộng

Huyền Ngọc (30 tuổi, Phú Thọ), cho biết năm nay thay vì lì xì tiền cho người thân như truyền thống, cô chọn mừng tuổi bằng một phân vàng. Để mua được đủ bộ hình tùng, cúc, trúc, mai, cô đã mất 4 ngày đi xếp hàng bởi cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ lấy được 1 phân có sẵn trong một ngày. Muốn lấy thêm, họ sẽ phải đặt hàng đến 3 tháng sau mới lấy được.

Thời điểm mua, giá mỗi phân vàng vào khoảng 1,7 triệu đồng. Đến hiện tại, giá vàng đã tăng thêm 100.000-110.000 đồng. Ngọc nói lì xì vàng "mang đến cảm giác ý nghĩa hơn một bao lì xì tiền mặt". Cô cho hay người thân rất bất ngờ và hứng thú với phương thức này.

Một phân vàng được ưa chuộng để lì xì dịp Tết vì kiểu dáng tiện lợi, nhiều ý nghĩa phong thủy và tích lũy. Ảnh: NVCC

Không chỉ Huyền Ngọc, nhiều người khác cũng chung lựa chọn. Đức Hiệp (26 tuổi, Hải Phòng) nói vàng một phân không phải mới ra mắt thị trường, song các thương hiệu liên tục tung ra mẫu ép vỉ với nhiều hình ý nghĩa như tùng cúc trúc mai, thần tài, mã đáo... khiến anh thích thú. Sát dịp Tết, thấy số lượng người xếp hàng đông đảo để mua phân vàng trong khi lượng bán giới hạn, Hiệp cho biết chấp nhận mua "sang tay" với khoản chênh 200.000 đồng để chọn được hình ưng ý.

"Với giá dưới 2 triệu đồng, một phân vàng phù hợp với tài chính của người trẻ để lì xì người thân với ý nghĩa phú quý, may mắn", Hiệp cho hay.

Chị Hà (35 tuổi, Hà Nội) cũng chọn lì xì cho hai con nhỏ bằng phân vàng. Món quà này không chỉ mang ý nghĩa tốt lành mà còn là cách chị bồi dưỡng ý thức quản lý tài chính cho các con.

Theo chị, từ tháng 1, nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng đổ xô đi săn một phân vàng để dành lì xì người thân dịp Tết này. "Mỗi phân vàng được đóng trong vỉ nhựa, dễ dàng bảo quản và tích trữ trong khi giá trị có xu hướng tăng nên được ưa chuộng", chị nói.

Để mua được 2 phân vàng, chị Hà đã phải săn trước đó một tháng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VnExpress, một nhân viên tại tiệm vàng trên phố Thái Hà, Hà Nội cho biết tình trạng khách xếp hàng để mua một phân thường xuyên xảy ra trong hơn hai tháng gần đây. Có buổi tối, từ 20h, hàng chục người đã đến xếp hàng chờ lấy số thứ tự và chờ tiếp đến 8h30 hôm sau cửa hàng mở cửa mới mua được.

"Không phải hôm nào cũng có tình trạng khách mang chăn chiếu chờ qua đêm. Chỉ những cửa hàng có thông tin mở bán mẫu hiếm được nhiều khách săn đón mới có tình trạng này", chị nói.

Nhân viên cửa hàng còn cho biết thêm, nhu cầu mua một phân tăng cao thời điểm cận Tết do nhiều khách mong muốn lì xì người thân hoặc làm quà tặng lấy may mắn.

Ông Trương Vi Tuấn, chuyên gia tại Diễn đàn Giá Vàng, nhìn nhận mặt hàng này có tầm giá vừa phải nên nhóm ngân sách thấp như người mới đi làm, sinh viên cũng có khả năng mua. Việc mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng giúp vàng một phân được săn đón rộng rãi hơn.

Ông Tuấn cũng cho rằng với sản phẩm vàng một phân hiện nay, áp dụng với tư duy "tích tiểu thành đại" là tương đối hiệu quả, phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cùng với thời điểm Tết Nguyên đán, lực cầu càng tăng mạnh bởi việc lì xì một phân vàng mang nhiều ý nghĩa phong thủy, giá trị tích lũy, đầu tư.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng trong nước đã tăng hơn 18%, lên 181 triệu đồng một lượng. Nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn cũng tiệm cận mức giá trên. Vàng đã trở thành kênh đầu tư có hiệu suất lớn thứ hai trong năm ngoái, chỉ sau bạc, vượt chứng khoán, gửi tiết kiệm hay Bitcoin.