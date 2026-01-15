Giá xăng dầu hôm nay 15/1: Chốt trong nước bất ngờ bật tăng, giá dầu diesel tăng mạnh nhất

Giá xăng dầu hôm nay 15/1: Tăng lần đầu tiên trong năm 2026

Đúng như dự đoán, giá xăng dầu hôm nay tại phiên điều chỉnh ngày hôm nay 15/1, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương có quyết định điều chỉnh tăng đồng loạt ở mức 140 đến hơn 220 đồng/lít, tùy loại.

Trong đó: - Giá xăng E5RON92 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).

Rạng sáng nay 15/1, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô thế giới giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 60,8 USD/thùng, giảm 0,3 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,55% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,2 USD/thùng, giảm 0,26 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,4% về giá so với ngày hôm qua.

Nhờ lực tăng 5 lần liên tiếp, giá dầu thô bình quân trong tháng qua đã nhích tăng trở lại so với tháng 12/225, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 7,6% đến 10% so tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến gần 22%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã giảm khoảng 2% xuống còn khoảng 65 USD/thùng vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài năm ngày do lo ngại về một cuộc tấn công quân sự sắp xảy ra của Mỹ vào Iran giảm bớt, dẫn đến sự đảo chiều nhanh chóng của giá cả.

Sự sụt giảm này diễn ra sau những bình luận của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông đã được đảm bảo rằng việc hành quyết người biểu tình ở Iran đã dừng lại, làm giảm kỳ vọng về sự can thiệp của Mỹ trong thời gian ngắn sắp tới.

Giá dầu đã tăng trong năm phiên liên tiếp do lo ngại rằng tình trạng bất ổn ở Iran - nhà sản xuất lớn thứ tư của OPEC, với sản lượng khoảng 3,3 triệu thùng mỗi ngày - có thể làm gián đoạn nguồn cung hoặc các tuyến vận chuyển quan trọng.

Những phát biểu của Trump đã xoa dịu những lo ngại đó, khiến các nhà giao dịch giảm bớt một phần phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị đã đẩy giá lên mức cao nhất kể từ tháng 10. Trong khi đó, dữ liệu của EIA cho thấy lượng dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ đã tăng trong khi lượng dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm trong tuần trước.