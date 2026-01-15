Cơn sóng vàng 50 năm mới có một lần, bạc tăng dựng đứng

Trong phiên giao dịch 14/1, giá vàng và bạc trên thị trường châu Á và châu Âu tiếp tục tăng mạnh, thiết lập các đỉnh cao mới.

Sau khi lần lượt vượt mốc 4.500 USD/ounce rồi 4.600 USD/ounce, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ngày 14/1 vọt lên ngưỡng 4.640 USD/ounce - mốc kỷ lục mới.

So với đầu năm 2025, giá vàng đã tăng 1,8 lần - tốc độ tăng chưa từng có trong vòng 50 năm qua.

Giá vàng miếng trong nước cũng đắt thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, lên mức cao chưa từng có 161,5 triệu đồng/lượng (mua) và 163,5 triệu đồng/lượng (bán). Tại nhiều thương hiệu, giá vàng nhẫn cũng bứt phá lên 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Chiều 14/1, giá bạc thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 90 USD/ounce. Kéo theo đó, giá bạc trong nước cũng tăng mạnh. Tới 16h30, giá bạc là 93,49 triệu đồng/kg (giá bán) và 90,69 triệu đồng/kg (giá mua vào). So với đầu năm 2025, giá bạc đã tăng khoảng 3,8 lần, một con số ít người nghĩ tới.

Giá vàng và bạc tăng trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ dồn dập xuất hiện và cộng hưởng với nhau, tạo nên một đợt tranh mua mới sau khi giá đã leo thang (khoảng 65% với vàng và 130% với bạc trong năm 2025) do sức cầu lớn bất thường.

Nếu năm ngoái, vàng tăng mạnh do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, ngân hàng các nước tiếp tục đẩy mạnh mua vào để giảm dự trữ bằng USD, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và căng thẳng địa chính trị tại Ukraine, Trung Đông gia tăng thì đầu năm nay xuất hiện thêm một số yếu tố khác.

Giá vàng trong nước tăng vọt lên 163,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Đó là căng thẳng địa chính trị xảy ra ở một số khu vực khác, được xem như các tín hiệu cho bước ngoặt có thể dẫn tới những thay đổi lớn về trật tự thế giới. Quan hệ Mỹ-Trung không chỉ dừng lại ở cuộc chiến thương mại mà đã lan rộng ra công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, sức mạnh của Trung Quốc chính là năng lực sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp chủ chốt trên thế giới. Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm và một loạt kim loại khác gần đây đã khiến giới đầu tư lo lắng.

Ở chiều ngược lại, Mỹ lại đưa thêm nhiều kim loại, trong đó có bạc vào danh sách các khoáng sản quan trọng.

Một yếu tố khác góp phần đáng kể vào cú tăng bứt phá và liên tục lập kỷ lục mới của vàng trong hai tuần đầu năm 2026 là căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Fed.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, liên quan đến cuộc điều trần của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái, làm dấy lên nguy cơ bị truy tố hình sự.

Trong suốt một năm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed và ngân hàng trung ương Mỹ vì cho rằng cơ quan này chậm chạp trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế, khiến nước Mỹ “mất hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD” do chi phí vay vốn ở mức cao.

Tổng thống đương nhiệm Mỹ cũng công kích Fed về chi phí dự án trụ sở, đồng thời đặt nghi vấn về năng lực điều hành của Chủ tịch Jerome Powell, qua đó cân nhắc khả năng sa thải hoặc thay thế ông khi nhiệm kỳ kết thúc.

Vàng còn được hỗ trợ bởi sự gia tăng chóng mặt nợ công của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Sau đại dịch Covid-19, chính phủ nhiều nước (trong đó có Mỹ) đã đẩy mạnh bơm tiền để hỗ trợ kinh tế tăng trưởng. Tốc độ bơm tiền vẫn được giữ ở mức cao trong năm đầy bất ổn 2025 vừa qua và có thể được duy trì trong năm 2026.

Sức cầu vàng cũng đang gia tăng ở khu vực châu Á, khi một số quốc gia vào thời gian cao điểm tiêu thụ vàng (và gần đây là bạc) cuối năm như Trung Quốc, Ấn Độ.

Đêm 13/1 (giờ Việt Nam), thị trường vàng còn đón thêm tín hiệu hỗ trợ mới từ Mỹ. Mỹ công bố lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tháng 12 so với tháng trước vẫn ở mức 0,2% như trong tháng 11 và thấp hơn mức 0,3% theo dự báo của các nhà kinh tế. Còn chỉ số CPI vẫn ở mức 0,3% và đúng như dự báo. Chỉ số CPI theo năm không đổi ở mức 2,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng thực tế của Mỹ không tăng như lo sợ của các nhà kinh tế, kể cả tháng 12 là tháng cao điểm tiêu dùng. Việc CPI thấp mở ra dư địa cho Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Tổng thống Mỹ hoan nghênh các số liệu lạm phát mới công bố, đồng thời tiếp tục kêu gọi Chủ tịch Fed “cắt giảm lãi suất một cách đáng kể”.

Hiện giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm. Đợt sớm nhất có thể diễn ra vào tháng 6, nhưng nhiều người cho rằng điều này có thể diễn ra sớm hơn.

Trước đó, rất nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Tuy nhiên, diễn biến gần đây có thể khiến các tổ chức phải cập nhật các báo cáo, dự báo của mình.

Theo một kịch bản thận trọng hơn, Citigroup cho rằng giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce và bạc đạt 100 USD/ounce vào tháng 3, nhưng giá vàng sẽ bị điều chỉnh giảm mạnh vào cuối năm khi căng thẳng toàn cầu giảm bớt.