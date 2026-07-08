Giá vàng, bạc thế giới lao dốc do eo biển Hormuz nóng trở lại

Giá vàng Comex kỳ hạn tháng gần nhất chốt ở 4.145,30 USD/ounce, giảm 0,24%, còn giá bạc Comex chốt ở 60,931 USD/ounce, giảm 1,60%.

Đà điều chỉnh của vàng đã kéo giá xuống dưới ngưỡng 4.200 USD/ounce, xóa bỏ phần lớn thành quả phục hồi sau báo cáo việc làm của Mỹ. Trong khi đó, bạc chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp sau khi không thể duy trì trên mốc 62,00 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý hiện vẫn trong giai đoạn tích lũy. Dữ liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng của Mỹ tiếp tục tạo lực đỡ cho vàng, nhưng để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần lợi suất trái phiếu giảm hoặc đồng USD suy yếu rõ rệt.

Giá vàng, bạc thế giới lao dốc do tình hình eo biển Hormuz nóng trở lại.

Sau báo cáo việc làm tháng 6 được công bố hôm thứ Năm, triển vọng đối với kim loại quý vẫn tích cực nhưng không còn nghiêng hẳn về một phía như phản ứng ban đầu của thị trường. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo 115.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%. Đồng thời, số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm.

Những số liệu này làm giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến thị trường trong phiên thứ Ba lại khiến lo ngại lạm phát gia tăng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,549%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm lên 4,185%, khi giá dầu leo thang do căng thẳng mới tại eo biển Hormuz. Điều này khiến vàng rơi vào thế giằng co giữa kỳ vọng Fed bớt cứng rắn và áp lực từ môi trường lãi suất cao.

Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố đáng chú ý. Trong vòng 24 giờ qua, ba tàu chở dầu đã bị tấn công trong hoặc gần khu vực này, bao gồm một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar bị bốc cháy.

Truyền thông nhà nước Iran tiếp tục tuyên bố chỉ các tuyến hàng hải được Tehran chấp thuận mới an toàn. Bên cạnh đó, Mỹ đã thu hồi giấy phép tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu trong 60 ngày, làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển năng lượng.

Giá dầu phản ứng tích cực nhưng chưa phản ánh kịch bản eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn. Dầu Brent tăng khoảng 1,6%, lên 73,11 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng khoảng 1,5%, lên 69,59 USD/thùng.

Đối với vàng, tác động từ diễn biến địa chính trị vẫn mang tính hai mặt. Căng thẳng leo thang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng giá dầu tăng lại làm gia tăng rủi ro lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu đi lên và phần nào hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trên các thị trường liên quan, dầu WTI giao dịch quanh 69,59 USD/thùng, dầu Brent ở mức 73,11 USD/thùng. Chỉ số USD tiếp tục tăng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,5%.

Ở góc nhìn kỹ thuật, đối với giá vàng, phe mua cần đưa giá trở lại vùng kháng cự 4.200 - 4.260 USD/ounce để khôi phục đà tăng, trước khi hướng tới các mục tiêu 4.350 USD và 4.500 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán sẽ tìm cách kéo giá xuống dưới 4.091 USD/ounce. Nếu mốc này bị phá vỡ, các vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 4.000 USD và 3.959 USD/ounce.

Đối với giá bạc, phe mua cần đưa giá vượt vùng 61,33 - 62,81 USD/ounce để mở rộng đà tăng, với các mục tiêu tiếp theo là 64,00 USD và 65,00 USD/ounce.

Trong khi đó, phe bán sẽ hướng tới việc phá vỡ ngưỡng 60,69 USD/ounce. Nếu thành công, các vùng hỗ trợ kế tiếp sẽ là 59,00 USD và 58,00 USD/ounce.