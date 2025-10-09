Giá vàng hôm nay, 9-10: Tăng lên đỉnh cao mới

Giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã đạt mức 4.060 USD/ounce, lập đỉnh cao lịch sử mới giữa lúc các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm tài sản an toàn. Tuy nhiên, áp lực chốt lời từ một số nhà đầu tư đã khiến giá vàng bị điều chỉnh và đến 6 giờ sáng ngày 9-10, giá vàng hôm nay ổn định ở mức 4.020 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá vàng tương lai tháng 12 tiếp tục bứt phá, chạm mức cao nhất mọi thời đại là 4.095 USD/ounce trước khi đóng cửa ở mức 4.085 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhanh do nhu cầu trú ẩn an toàn giữa lúc chính phủ Mỹ bước vào tuần thứ hai có nguy cơ đóng cửa, cùng với các rủi ro địa chính trị từ xung đột Trung Đông và bất ổn chính trị châu Âu.

Theo các nhà phân tích, dòng vốn từ các quỹ đầu tư vàng đã tăng vọt 15% chỉ trong tuần qua, phản ánh sự lo ngại ngày càng lớn của nhà đầu tư.

Theo ông Ole Hansen- nhà phân tích hàng hóa tại Saxo Bank (một ngân hàng đầu tư có trụ sở chính ở Đan Mạch), đà tăng của vàng vượt qua mốc 4.000 USD không chỉ xuất phát từ yếu tố lãi suất hay đồng đô la yếu đi, mà phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong hành vi đầu tư toàn cầu.

"Trong một thế giới ngày càng phân mảnh, với các biện pháp trừng phạt và vũ khí hóa hệ thống tài chính, niềm tin vào các tài sản truyền thống như đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc đang bị xói mòn" - ông Hansen phân tích.

Ông nhấn mạnh năm 2022 là thời điểm then chốt, khi dự trữ vàng của Nga bị đóng băng, dẫn đến làn sóng mua vàng kỷ lục từ các ngân hàng trung ương.

Kể từ đó, các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.200 tấn vàng mỗi năm, trong khi nhà đầu tư tổ chức và cá nhân cũng chuyển hướng sang vàng vật chất. Với tình hình hiện tại, ông Ole Hansen dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng nếu bế tắc chính trị tại Mỹ kéo dài.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 8-10 cũng lên tới 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn bán ra ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì đà tăng cùng thị trường thế giới.