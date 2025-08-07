Giá vàng hôm nay, 7-8: Tiếp tục nóng lên nhờ thông tin này

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Khoảng 6 giờ ngày 7-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.371 USD/ounce, tăng 13 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.358 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch, sẵn sàng mua vào khi giá giảm để tận dụng cơ hội giá hời. Tuy nhiên, "khẩu vị" rủi ro trên thị trường chung có phần chưa cải thiện đã hạn chế phần nào đà tăng của cả vàng.

Theo bản tin từ Bloomberg, số lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, báo hiệu nhu cầu vàng tại Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ. Hơn 36 tấn vàng miếng đã được đăng ký giao dịch theo hợp đồng tương lai.

Các nhà giao dịch và ngân hàng đang tận dụng chênh lệch giá giữa vàng tương lai và vàng vật chất để tối ưu hóa lợi nhuận.

John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định nhu cầu giao dịch vàng tại Trung Quốc diễn ra rất mạnh, được thúc đẩy bởi hoạt động chênh lệch giá.

Các thị trường bên ngoài cũng tác động đến xu hướng giá vàng. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 6-8, giá vàng SJC được bán ra 123,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.