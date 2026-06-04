Giá vàng hôm nay 4/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?
Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
SJC điều chỉnh giá vàng miếng hạ 500 nghìn đồng/lượng
Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/6, lúc 8h30, SJC điều chỉnh giá vàng miếng hạ 500 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ cũng hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, được giao dịch ở mức 153,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, mua - bán ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống theo đà giảm trong nhiều phiên gần đây. Tuy nhiên, đà giảm chiều 3/6 được thu hẹp nhờ tỷ giá USD/VND tự do tăng trở lại lên mức 26.410 đồng/USD sau nhiều phiên giảm rất mạnh.
Trong phiên giao dịch ngày 3/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm thêm khoảng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Tới cuối phiên, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 3/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 153,8-156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 7h, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 4.460 USD/ounce, không có sự hồi phục đáng kể so với đêm qua.
Tính tới 19h30 ngày 3/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.460 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.501 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 3/6 cao hơn khoảng 2,9% (tương đương tăng 125 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 3/6.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm khá mạnh, mất khoảng 0,7% xuống 4.460 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu leo thang do căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.
Giá vàng 24K, 18K tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ luôn là thông tin được nhiều khách hàng quan tâm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/06/2026 11:46 AM (GMT+7)