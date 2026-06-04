Giá vàng miếng xuống thấp nhất từ đầu năm

Sáng 4/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 153,5 - 156,5 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự.

Đây là mức giá thấp nhất của kim loại quý từ đầu năm. So với đỉnh hôm 2/3, mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 34 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng hạ 500.000 đồng so với hôm qua, về 153,3 - 156,3 triệu đồng một lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch mặt hàng này cao hơn SJC khoảng 200.000 đồng mỗi chiều mua - bán, ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá quốc tế. Chốt phiên giao dịch ngày 3/6, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất hơn 53 USD so với phiên trước đó, về 4.433 USD. Tuy nhiên, sáng nay, giá kim loại quý đã phục hồi hơn 22 USD, lên 4.460 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 141,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá trong nước chênh 15 triệu đồng so với quốc tế.

Thị trường thế giới đi xuống do cuộc xung đột địa chính trị tại Trung Đông kéo dài khiến lo ngại về lạm phát gia tăng, lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất cao, kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn do không mang lại lợi suất.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng giảm gần 2%, theo diễn biến giá quốc tế. Phú Quý niêm yết kim loại này tại 2,77 - 2,85 triệu đồng một lượng, tương đương 75,8 - 76,1 triệu một kg. Ancarat, Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tương đương Phú Quý.