Giá vàng hôm nay 6/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 6/4, lúc 10h18', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần qua, giao dịch ở mức 169,9-172,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 168,1-171,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng rẻ hơn 1,4 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 168,1-171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,5–174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, giao dịch ở mức 171–174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), trong khi giá bán không thay đổi so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 171-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/4, lúc 7h giá vàng thế giới bốc hơi tới 62 USD, rơi về sát 4.600 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co sau chuỗi biến động mạnh liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tuần qua, giá vàng phục hồi một phần sau đợt giảm sâu trước đó nhưng chưa thể hình thành xu hướng tăng rõ ràng khi dòng tiền vẫn thận trọng.

Theo khảo sát của Kitco News, giới phân tích Phố Wall đang có quan điểm khá phân hóa. Chỉ 27% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 20% cho rằng giá có thể giảm. Đáng chú ý, 53% nhận định thị trường sẽ đi ngang hoặc đứng ngoài quan sát do rủi ro còn cao.