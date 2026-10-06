Giá vàng hôm nay 6/10: Giảm nhẹ

Chỉ số USD tăng khiến các kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao, sát mức đỉnh của gần hai thập kỷ.

Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể giúp định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong thời gian tới, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất vào tháng trước.

Bên cạnh đó, áp lực bán gia tăng sau khi giá vàng không giữ được mốc 4.200 USD/ounce sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, song chưa đủ để thúc đẩy giá vàng phục hồi.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia, diễn biến giá vàng cho thấy thị trường vẫn giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Một bên là nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu, bên còn lại là lợi suất trái phiếu và lạm phát vẫn ở mức cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.138 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhiều ý kiến nhận định thị trường lao động đang giảm tốc nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối vững. Tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ tiếp tục mở rộng, khiến triển vọng tăng giá của vàng chưa thực sự rõ ràng.

Dù báo cáo việc làm khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm mạnh nhưng thị trường vẫn dự báo một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Việc Mỹ công bố kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến vàng không thể duy trì đà tăng sau báo cáo việc làm yếu. Động thái này góp phần khiến lợi suất trái phiếu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên nhiều nhóm tài sản, trong đó có kim loại quý.

Vàng khó tăng trở lại nếu lợi suất trái phiếu chưa hạ nhiệt. Vì thế giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giảm hoặc ít nhất duy trì xu hướng yếu.