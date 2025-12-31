Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 31-12: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay, 31-12, biến động rất mạnh giữa lúc tình hình chính trị quốc tế nóng lên

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Đêm qua, thị trường vàng quốc tế chứng kiến phiên giao dịch với biến động khó lường. Giá vàng thế giới có lúc tăng rất mạnh nhưng sau đó bất ngờ lao xuống.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 31-12 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay rơi xuống mức 4.338 USD/ounce, giảm 62 USD so với đỉnh cao nhất trong phiên là 4.400 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Sáng kiến hòa bình Nga-Ukraine gặp trở ngại mới khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc máy bay không người lái Ukraine nhắm vào dinh thự của ông.

Quân đội Mỹ tấn công một bến cảng ở Venezuela liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy. Mỹ cảnh báo Iran rằng nếu nước này tái thiết chương trình hạt nhân.

Những thông tin này đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Giá vàng thế giới có lúc tăng hàng chục USD /ounce là tất yếu. Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh mẽ sau chuỗi tăng mạnh đã đẩy giá vàng hôm nay giảm sâu.

Giá vàng hôm nay 31-12: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu - 2

Giá vàng giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?
Giá vàng giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?

Khác với mọi khi, khi giá vàng giảm mạnh, người dân mang vàng đi bán khiến giá giảm mạnh hơn nữa, trong lần giảm giá này, tại các cửa hàng vàng, có...

Bấm xem >>

Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

Nguồn: [Link nguồn]

-31/12/2025 07:08 AM (GMT+7)
