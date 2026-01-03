Giá vàng hôm nay (3/1): Tăng sốc, một thương hiệu hết vàng bán ra

Giá vàng hôm nay 3/1, vàng nhẫn bất ngờ tăng

Giá vàng hôm nay 3/1 ghi nhận vàng SJC tiếp tục "án binh bất động", còn vàng nhẫn chủ yếu cũng duy trì mức ổn định và chỉ tăng tại thương hiệu Phú Quý. Trong đó, duy nhất vàng nhẫn Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên hôm trước. Đáng chú ý, thời điểm giá tăng, cửa hàng này trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) thông báo tạm dừng bán.

Cửa hàng vàng Phú Quý tạm hết hàng trong khi giá vàng nhẫn tăng trở lại. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 3/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sau 1 năm biến động mạnh, thế giới dự báo sẽ đạt mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng 3/1 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.331 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với chốt phiên cuối cùng năm 2025 tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau khi tăng giá gần 65% trong năm 2025, nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ dự báo kim loại quý này sẽ thiết lập kỷ lục mới trên 5.000 USD/ounce vào năm nay.

Trước đó, vàng khởi đầu năm ngoái với tình hình khá bất ổn. Giá vàng đã từng tăng lên gần mức 2.800 USD/ounce vào cuối tháng 10/2024, nhưng việc Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai đã châm ngòi cho đợt tăng giá các tài sản rủi ro, đẩy giá vàng giảm trở lại mức thấp khoảng 2.500 USD/ounce vào giữa tháng 11/2024.

Giá vàng giao ngay khởi đầu năm 2025 ở mức 2.622 USD/ounce và trong những tháng đầu năm, kim loại quý này đã dần phục hồi sau những tổn thất hồi tháng 11 trước đó. Vàng bắt đầu đạt đỉnh ở mức trên 2.950 USD/ounce vào ngày 25/2 và tiếp tục "phá đỉnh" vào ngày 13/13/2025 khi đạt 2.990 USD/ounce. Sau đó, đầu tháng 4, nó đã thiết lập kỷ lục cao mới trên 3.166 USD/ounce.

Lần này, chính việc công bố áp thuế thương mại toàn cầu vào "Ngày Giải phóng" của Trump đã làm chững lại đà tăng của vàng. Mặc dù giá vàng giao ngay đã giảm xuống còn 2.955 USD/ounce vào ngày 7/4, chỉ hai ngày sau đó, nó đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 3.175 USD/ounce. Đến ngày 22/4, mức cao mới là 3.500 USD/ounce.

Sau thời gian ổn định trong tháng 7 và 8/2025, ngày 1/9, giá vàng đã bứt phá mạnh mẽ khỏi giai đoạn tích lũy để thiết lập mức cao kỷ lục mới là 3.540 USD/ounce. Đây là thời điểm bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ của kim loại quý này khi sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất kết hợp với tâm lý thị trường tích cực đã khơi dậy đà tăng trưởng.

Đến ngày 20/10, giá vàng thiết lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 4.381 USD/ounce. Mặc dù sau đó giảm giá mạnh nhưng vàng liên tục hồi phục và tiếp tục phá đỉnh vào giai đoạn cuối năm 2025.

Theo đó, giá vàng đạt mức cao nhất là 4.449 USD/ounce vào ngày 21/12 và cuối cùng đạt đỉnh cao kỷ lục mới là 4.550 USD/ounce vào đêm Giáng sinh. Mặc dù vàng đã giảm xuống mức thấp nhất là 4.274 USD/ounce trong những ngày giao dịch cuối cùng, mức 4.300 USD/ounce vẫn là nền tảng vững chắc cho kim loại quý này kết thúc năm 2025.