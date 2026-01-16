Vỡ mộng làm 'bố tổng tài' lương khủng

Bố của Liu cao hơn 1,8 m, ngoại hình phong độ và luôn ấp ủ giấc mơ nghệ thuật. Tháng 9 vừa qua, nhân dịp ông nghỉ hưu, Liu động viên bố đến phim trường gần nhà thử vai. Vốn không đánh giá cao diễn xuất của các diễn viên mạng, ông cụ tự tin đồng ý ngay.

Tuy nhiên, thực tế tại buổi casting khác xa kỳ vọng. "Muốn vào cửa hào môn phim ngắn làm bố còn khó hơn lên trời", Liu thừa nhận sau khi nhận gáo nước lạnh từ nhà tuyển dụng.

Hình ảnh quảng cáo tuyển dụng người cao tuổi đóng phim ngắn. Ảnh: QQ

Trong video gửi đoàn phim, vẻ phong độ đời thực của bố Liu biến mất. Gương mặt ông qua ống kính lộ rõ vẻ mất cân đối, trông già hơn tuổi thật, còn vóc dáng cao lớn trở nên nặng nề, kém thanh thoát. Vì không biết kỹ thuật biểu cảm, chân tay ông cứng đờ. Gửi hồ sơ đi khắp nơi, Liu chỉ nhận được những phản hồi như: "Hình tượng không tệ, nhưng nhìn là biết không biết diễn, cần đi học lại".

Wang Jiarui, chủ một studio cung ứng diễn viên tại Trung Quốc, cho biết anh đã ngán ngẩm với những người nghiệp dư "ảo tưởng". Thay vì hồ sơ chuyên nghiệp, họ gửi ảnh đời thường tùy tiện, giọng nói địa phương và thiếu khí chất "tổng tài" cần có.

Theo Wang, cơn sốt phim "ngôn tình tuổi xế chiều" khiến nhiều người lầm tưởng cánh cửa nghệ thuật đang rộng mở. Không ít người đưa bố mẹ đi du lịch phim trường Hoành Điếm rồi tiện thể ghé xin vai. "Kết quả ngoài việc họ đúng là 'bố mẹ' thật ra, thì không có kỹ năng nào phù hợp", anh nói.

Shi Lan, một phó đạo diễn, tiết lộ ngành phim ngắn "mì ăn liền" thực tế không chào đón người già. Với cường độ quay từ tờ mờ sáng đến đêm khuya để tiết kiệm chi phí, sức khỏe người cao tuổi là rủi ro lớn mà các đoàn phim e ngại.

Giải pháp tối ưu của các đạo diễn là "đôn vai": Tuyển diễn viên chuyên nghiệp 30-40 tuổi rồi hóa trang già. "Chúng tôi cần người già về mặt thị giác để đảm bảo tiến độ, chứ không cần tuổi sinh học", Wang khẳng định.

Bẫy bán khóa đào tạo

Thực tế, phần lớn tin tuyển dụng lương cao là chiêu trò của các lò đào tạo diễn xuất. Đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập và khao khát thể hiện bản thân của người về hưu, họ tung tin ảo rồi dùng bài "có tố chất nhưng thiếu kỹ năng" để dụ học viên mua khóa học.

Liu Qi từng được chào mời khóa học giá 6.800 tệ (khoảng 26 triệu đồng) với nội dung rời rạc. Dù bỏ tiền học, đa số học viên sau đó chỉ nhận được vai quần chúng với thù lao 100 tệ (350.000 đồng) mỗi ngày, thay vì mức 5.000-10.000 tệ như lời đồn.

"Chiêu này giống hệt lừa đảo tuyển sao nhí, chỉ khác là nó nhắm vào tiền lương hưu và giấc mơ thanh xuân của người già", Wang nói.