Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji có còn giảm?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/10), giá vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức niêm yết ở cuối phiên trước, giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 14/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 14/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới lúc 8h32 ngày 15/10 đạt 4.144,1 USD/ounce, tăng 39,2 USD/ounce, tương đương 0,96%, theo bảng giá Kitco.

Lúc 8h32 ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.144,1 USD/ounce mua vào và 4.146,1 USD/ounce bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 2 USD/ounce.

Biểu đồ giá cho thấy kim loại quý vừa trải qua những nhịp biến động mạnh, với mức cao nhất được ghi nhận là 4.171 USD/ounce và thấp nhất là 4.073 USD/ounce. Biên độ dao động lên tới 98 USD/ounce.

Sau khi giảm sâu về vùng 4.073 USD/ounce, giá vàng dần phục hồi, có thời điểm giằng co quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại trên 4.140 USD/ounce.

So với mức thấp nhất trên biểu đồ, giá mua vào hiện cao hơn 71,1 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn thấp hơn 26,9 USD/ounce so với mức đỉnh 4.171 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.092 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh 4.108 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,6%, tương ứng giảm 243 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 14/10.