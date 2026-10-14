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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 140,300 Bán 143,300

BTMH Mua 139,000 Bán 143,000

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Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC mất 1 triệu đồng/lượng, lùi về dưới 140 triệu/lượng (mua vào).

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng

Vào lúc 9h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng rẻ hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua nhưng rẻ hơn 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 13/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đi ngang so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 13/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h06 ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được Kitco niêm yết ở mức 4.155,7 USD/ounce (mua vào) và 4.157,7 USD/ounce (bán ra), giảm 4,4 USD, tương đương 0,11% so với mức tham chiếu của Kitco.

Theo biểu đồ Kitco, giá vàng biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/10, với mức cao nhất khoảng 4.201 USD/ounce và thấp nhất 4.146 USD/ounce, tương ứng biên độ dao động 55 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng 14/10 tiếp tục suy yếu
Giá vàng thế giới sáng 14/10 tiếp tục suy yếu

Giá vàng thế giới sáng 14/10 suy yếu trong bối cảnh các số liệu về lạm phát tại Mỹ chuẩn bị được công bố.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 10:16 AM (GMT+7)
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