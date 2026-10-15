Giá vàng hôm nay 15/10: Giảm phiên thứ ba liên tiếp

Giá vàng giảm mạnh sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Áp lực lên kim loại quý gia tăng khi chỉ số USD tăng 0,4%, cùng với đà đi lên của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Báo cáo mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 9, cao hơn mức 0,4% của tháng trước. Sau khi số liệu được công bố, xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 10 tăng từ 22% lên khoảng 44%.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy nhiên, các nhà phân tích hàng hóa dự đoán mức hỗ trợ sẽ tiếp tục giữ vững ở 4.000 USD/ounce, vì Cục Dự trữ Liên bang khó có khả năng tăng lãi suất chỉ 1 tuần trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.105 USD/ounce, giảm 54 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích trái phiếu tại TD Securities không kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này. tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giá vàng sẽ phục hồi mạnh trong thời gian ngắn.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, cho biết ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục dao động giữa mức hỗ trợ 4.050 USD/ounce và mức kháng cự 4.200 USD/ounce.

“Giá dầu cao, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD mạnh đang gây áp lực lên kim loại quý. Đồng thời, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và việc các ngân hàng trung ương mua vào vàng thỏi đang ngăn chặn sự sụp đổ của nó”, ông nói.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các nhà đầu tư cần chú ý đến những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trong phiên giao dịch đêm thứ Năm, khi ông dự kiến tham gia cuộc trò chuyện thân mật trong khuôn khổ các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Bangkok.