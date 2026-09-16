Sai lầm khi sử dụng nồi inox gây hại cho sức khỏe, điều cấm kỵ và cách bảo quản an toàn

Sử dụng nồi inox có độc không?

Nồi inox có độc không còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm. Một số loại nồi inox giá rẻ, không rõ nguồn gốc có thể chứa hàm lượng kim loại không đạt chuẩn hoặc sử dụng inox kém chất lượng, làm tăng nguy cơ thôi nhiễm kim loại vào thức ăn khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Do đó, không phải mọi loại nồi inox trên thị trường đều giống nhau. Vậy loại inox nào không phản ứng hóa học và được khuyên sử dụng trong nấu nướng?

Sai lầm phổ biến khi sử dụng nồi inox

Theo VTC News, khi ăn dưa chua hoặc các món lên men không hết, nhiều người có thói quen để trong nồi (hoặc cho vào hộp đựng thực phẩm chất liệu inox) và trữ lại trong ngày hoặc qua đêm. Mặc dù rau củ không bị hỏng nhưng thực ra muối đang ăn mòn lớp bảo vệ của nồi inox.

Theo thời gian, những kim loại vi lượng này sẽ ngấm vào thức ăn và bạn sẽ vô tình nuốt phải. Bên cạnh đó, các thực phẩm lên men chua còn có tính ăn mòn mạnh, vì thế nếu cần đựng đồ dưa chua, tốt nhất bạn nên sử dụng bát sứ hoặc thủy tinh.

Khi sử dụng chảo inox chiên rán, mọi người có xu hướng để nhiệt độ cao vì tin rằng chảo nóng già sẽ giúp các món rán được giòn và ngon hơn. Tuy nhiên, việc làm nóng khô chảo thép không gỉ sẽ khiến nhiệt độ tăng nhanh, dẫn đến ứng suất nhiệt quá mức, dễ làm biến dạng chảo, thậm chí có thể làm cháy chảo.

Nồi inox có độc không còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm.

Cách đúng là cho dầu hoặc nước vào trước, sau đó bật bếp. Làm như vậy, nhiệt độ sẽ tăng dần và nồi, chảo sẽ không bị hỏng. Sau khi nấu nướng, nhiều người có thói quen dùng búi sắt rửa nồi chảo vì cách này giúp nhanh làm sạch hơn, nhưng sẽ để lại bề mặt inox các vết xước. Một khi lớp bảo vệ bị hỏng, thức ăn sẽ dễ bám vào và nồi dễ bị ăn mòn sau này.

Cách tốt nhất để rửa đồ inox là dùng miếng bọt biển mềm. Nếu có các vết bẩn cứng đầu, hãy ngâm chúng để làm mềm trước khi rửa. Sau đó sử dụng nước rửa chén dịu nhẹ để làm sạch nồi chảo.

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, không dùng nồi inox để đun thuốc bắc. Trong các loại thảo dược này có rất nhiều thành phần phức tạp, rất có thể một số thành phần sẽ xảy ra phản ứng hóa học nếu tiếp xúc với inox. Thực tế, việc sử dụng nồi inox để nấu các loại thuốc bắc, thảo dược thường giảm hiệu quả của thuốc, hoặc nguy hiểm hơn thì có thể sản sinh chất độc hại cho cơ thể.

Vì thế, theo phương pháp cổ truyền, bạn nên dùng nồi đất nung hoặc nồi đất sét nấu thuốc bắc để đảm bảo hiệu quả.

Cách bảo quản nồi, chảo inox an toàn

Khi mới mua nồi, chảo inox về bạn phải rửa thật sạch sau đó đổ nước vào nồi đun sôi: Pha hỗn hợp với tỷ lệ một quả chanh hoặc 20-30ml giấm gạo với 0.5 lít nước, tùy từng dung tích nồi hoặc chảo mà pha cho phù hợp, sau đó đun sôi lửa nhỏ từ 2-5 phút, tắt lửa, để nguội rửa sạch.

Việc bảo trì nồi inox sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện chất lượng các món ăn, có nghĩa là các món ăn sẽ ngon hơn và việc lau chùi cũng dễ dàng hơn.

Để làm sạch những vết keo dán ở bảng giá hoặc nhãn mác của nhà sản xuất, hãy làm ướt chỗ dán nhãn với nước ấm. Sau đó, dùng khăn ẩm với xà phòng để chùi sạch phần keo. Tuyệt đối không dùng dao hay đồ chà nhám vì chúng sẽ làm xước bề mặt inox. Và không đổ nước lạnh vào nồi khi còn đang nóng để tránh nồi bị shock nhiệt làm cho nồi dễ bị hư và khó rửa.

VOV cho biết, việc bảo trì nồi inox sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện chất lượng các món ăn, có nghĩa là các món ăn sẽ ngon hơn và việc lau chùi cũng dễ dàng hơn.

Để bảo trì nồi inox, bạn chỉ cần rửa nồi sạch sẽ và để khô ráo hoàn toàn, sau đó dùng khăn giấy thấm khoảng một muỗng cà phê dầu ăn và lau nhẹ nhàng khắp các mặt nồi trước khi mang ra sử dụng.