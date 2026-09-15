Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/9 tiếp đà giảm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 15/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 145,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/9, giá vàng trong nước ngày 15/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 15/9, tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/9, tiếp đà giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142,5 –146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/9 giữ ổn định với giá vàng giao ngay ở mức 4.277 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.312 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới ít biến động, giữ giá dưới mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, việc vàng giữ được sức mạnh khi lạm phát tiêu dùng Mỹ tăng, lợi suất trái phiếu Kho bạc đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất được củng cố là tín hiệu tích cực. Thị trường vàng thế giới có thể đang hình thành vùng giá nền mới quanh 4.300 USD/ounce trước khi tăng trở lại.

Bob Haberkorn - Chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group - nhận định, dư địa giảm của giá vàng đang bị hạn chế do khả năng lãi suất tăng mạnh là không lớn. Nhà đầu tư đang thận trọng chờ quyết định của Fed, trong khi lực mua bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa mạnh.

Theo Haberkorn, nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng có thể tăng đáng kể trong những tháng cuối năm và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu Fed tăng 0,25 điểm phần trăm, giá vàng có thể điều chỉnh nhưng mức giảm nhiều khả năng không quá sâu do dư địa nâng lãi suất của Fed bị hạn chế bởi nợ công cao và tác động lên nền kinh tế.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.277 USD/ounce (tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 10,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/9, giá vàng ngày 16/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.

SKĐS - Theo cập nhật giá vàng hôm nay, ngày 14/9, thị trường vàng trong nước giảm trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.