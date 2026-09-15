Giá vàng hôm nay (15/9): Tiếp đà giảm

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Đây là ngày thứ 2 giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp nhưng mức giảm nhẹ. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… cùng giảm giá vàng miếng về mốc 145,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng nhịp với thế giới ngày thứ 2 liên tiếp (ảnh: Như Ý).

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng nhưng mức độ khác nhau giữa các thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 142,3 - 145,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu giá 142,5-145,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.305 USD/ounce, giảm 18 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 9,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc, giá cũng có xu hướng giảm. Hiện, bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu có giá mua - bán ở mức 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 15/9 ở mức 25.617 đồng/USD, tăng 10 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 70 đồng so với sáng qua.