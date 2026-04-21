Giá vàng liên tục đảo chiều, Hiệp hội đề xuất cho doanh nghiệp vay vàng trong dân

Giá vàng biến động vẫn hút khách

Ngày 21/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua qua.

Giá bạc cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Tại Tập đoàn Vàng Phú Quý, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,992 - 3,085 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,65% so với cuối ngày hôm qua.

Trong vài tuần trở lại đây, giá vàng liên tục đảo chiều lên - xuống theo các thông tin kinh tế từ Nhà Trắng và chiến sự từ Trung Đông.

Trong phiên giao dịch đêm 20/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào thứ Hai trước khi hồi phục nhẹ, khi lời đe dọa trả đũa của Iran sau vụ Mỹ tiếp quản một tàu chở hàng của Iran đã đẩy đồng USD và giá dầu tăng cao.

Thống kê của doanh nghiệp cho thấy 70% khách giao dịch là mua vào.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 0,4% xuống còn 4.810,26 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4 trong phiên.

Chỉ số đồng USD Mỹ (DXY) tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi thu hẹp đà tăng, khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng lên trở lại làm gia tăng bất ổn trên thị trường về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhu cầu đối với tài sản không sinh lãi này thường suy giảm khi lãi suất toàn cầu ở mức cao. Lãi suất có thể duy trì cao lâu hơn do áp lực lạm phát gia tăng từ xung đột tại Trung Đông.

Đáng chú ý, dù giá vàng liên tục biến động, theo số liệu từ Hội đồng vàng Thế giới, giao dịch vàng vẫn lôi kéo được nhà đầu tư, khi thanh khoản thị trường lại không suy giảm mà còn tăng lên mức kỷ lục. Trong giai đoạn điều chỉnh gần đây, khối lượng giao dịch toàn cầu từng lên tới gần 965 tỷ USD/ngày - mức cao nhất từng ghi nhận.

Trong dự báo chính thức của mình, Standard Chartered dự kiến ​​giá vàng trung bình ở mức khoảng 4.605 USD/oz trong quý 2, và giá sẽ tăng lên mức trung bình 4.850 USD/oz vào quý 3.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng xu hướng của vàng hiện đang phụ thuộc vào thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông. Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, việc đi lại qua eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa, tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đề xuất doanh nghiệp được vay vàng trong dân

Với thị trường Việt Nam, do đặc thù khan hiếm trong khi nhu cầu mua vàng tăng cao, giá vàng tiếp tục thu hút các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp cho biết tỷ lệ mua vàng vẫn chiếm 70% lượng khách đến giao dịch.

Phía Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện đã có 11 doanh nghiệp, ngân hàng xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cụ thể hóa chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Đáng chú ý, hiệp hội đề xuất cho phép doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận để phục vụ sản xuất.

Theo VGTA, việc ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp là cần thiết nhằm thúc đẩy ngành vàng trang sức mỹ nghệ phát triển, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế tác và xuất khẩu vàng trang sức chất lượng cao trong khu vực.

Hiệp hội cho rằng cần xây dựng chính sách thông thoáng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, bao gồm cả nguồn vàng nhập khẩu và nguồn vàng huy động trong dân. Các quy định cần rõ ràng, minh bạch, tránh phát sinh cơ chế "xin - cho", qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước với mức giá tiệm cận thế giới.

Thực tế hiện nay, VGTA cho biết chưa có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể nào hướng dẫn việc mua bán, huy động vàng trong nước để làm nguyên liệu sản xuất vàng trang sức. Điều này dẫn đến việc nguồn lực vàng trong dân chưa được khai thác hiệu quả.

"Do không có quy định, hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý nhà nước nên hoạt động thu mua hoặc huy động vàng dưới các hình thức như mua, vay... luôn tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp bị xử phạt hành chính hoặc bị chuyển cơ quan chức năng để làm rõ các hoạt động liên quan", đại diện VGTA cho biết.

Từ thực tế trên, hiệp hội kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về cơ chế huy động và mua bán vàng trong dân làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Trong đó, cho phép doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự.

Theo ước tính của VGTA, nhu cầu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất vàng trang sức tại Việt Nam vào khoảng 50 tấn mỗi năm, tương đương khoảng 5 tỉ USD, tức trung bình 416 triệu USD mỗi tháng. Sau khi chế tác, khoảng một nửa sản lượng sẽ phục vụ thị trường trong nước, phần còn lại – tương đương 25 tấn – dành cho xuất khẩu.

Hiệp hội cho rằng lượng vàng xuất khẩu này có thể mang về từ 3,5 đến 4 tỉ USD mỗi năm. Như vậy, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn góp phần tái tạo nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế thông qua hoạt động xuất khẩu.

VGTA nhấn mạnh nếu có cơ chế phù hợp để huy động vàng trong dân và nhập khẩu nguyên liệu thuận lợi, ngành vàng trang sức Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, gia tăng giá trị gia tăng và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.