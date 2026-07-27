Phố Wall nghiêng về kịch bản giá vàng giảm tuần này

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong tuần qua. Từ mức giá dưới vùng 4.000 USD, kim loại quý có lúc bật lên 4.165 USD một ounce nhờ lực mua bắt đáy và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp khi các dữ liệu việc làm Mỹ tích cực, USD mạnh và lo ngại lạm phát kéo dài. Vàng giao ngay chốt tuần tại 4.051 USD một ounce.

Dự báo tuần này, khảo sát mới nhất của Kitco News có 18 chuyên gia Phố Wall tham gia. Trong đó, 7 người, tương đương 39%, dự báo giá kim loại quý giảm. Cũng có 7 chuyên gia cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Trong khi đó chỉ có 4 người kỳ vọng giá tăng.

Ngược lại, trong 249 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát trực tuyến, 147 người, tương đương 59%, dự báo giá vàng đi lên. Khoảng 19% cho rằng giá sẽ giảm và 22% nhận định kim loại quý tiếp tục tích lũy.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, dự báo vàng đi ngang do chưa có nhiều yếu tố kỹ thuật hay cơ bản đủ sức giúp giá bứt khỏi vùng đóng cửa gần đây. Đường trung bình động 45 ngày hiện cũng nằm cao hơn đáng kể so với giá thị trường, trong khi các chỉ báo dao động và biến động hàm ý đều ở trạng thái trung tính.

Ông Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, nhận định việc dầu Brent vượt 100 USD đã gây sức ép lớn lên kim loại quý. Giá dầu cao làm gia tăng lo ngại lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, kéo đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên. Điều này gây bất lợi cho vàng, tài sản không sinh lãi. Theo ông, giá có thể nhích lên nhờ các yếu tố kỹ thuật nhưng căng thẳng địa chính trị sẽ hạn chế khả năng phục hồi bền vững.

Cùng quan điểm, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cho rằng hai yếu tố đối nghịch nhau là giá dầu vượt 100 USD một thùng và vùng hỗ trợ mạnh 4.000 USD của vàng. Trung Đông lại căng thẳng khiến giá dầu và lo ngại lạm phát tăng cao, qua đó hạn chế khả năng vàng tăng đáng kể.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng cho rằng vàng có thể đi lên. Mốc 4.000 USD đang được bảo vệ tốt với lực cầu xuất hiện mỗi khi giá giảm xuống dưới ngưỡng này. Theo ông, các ngân hàng trung ương, quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ và những nhà đầu tư dài hạn có thể xem nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội mua vào.

Giữ quan điểm trung lập, Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management cho rằng thị trường cần thời gian tìm điểm cân bằng mới sau đợt tăng mạnh lên 5.500 USD rồi giảm về 4.000 USD. Giá dầu tăng có thể khiến lạm phát quay trở lại trong một hoặc hai tháng tới, hỗ trợ đồng USD và tạo lực cản đối với vàng.

Theo ông, quá trình ổn định này có thể kéo dài 3-6 tháng. Trong tuần tới, nếu Fed không đưa ra quyết định bất ngờ, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 3.960-4.170 USD một ounce.