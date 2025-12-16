Mèo bị gán nợ thay chủ, bị giảm giá mạnh vẫn ế khách mua

Mèo “thân phận đắt đỏ” nhưng ế ẩm, nay giảm giá tới vài triệu đồng

Một chú mèo thuộc giống Maine Coon từng “bán mình” giúp chủ trả nợ nay lại được đem ra đấu giá trên nền tảng tài sản của Alibaba.

Nền tảng này cho thấy phiên đấu giá bắt đầu lúc 10:00 sáng ngày 15/12, với giá thị trường là 4500 NDT (16,3 triệu đồng). Hiện chưa có ai đăng ký tham gia đấu giá.

Được biết, đây là lần thứ hai con mèo Maine Coon này được đem ra đấu giá. Lần đầu tiên có mức giá khởi điểm là 4500 NDT, đã có ba người đăng ký tham gia phiên này nhưng cuối cùng không ai đặt giá, dẫn đến phiên đấu giá thất bại.

Sau đó, mức giá khởi điểm đã được giảm 900 NDT, hiện chỉ còn 3.600 NDT (13 triệu đồng).

Vụ việc đấu giá độc lạ này liên quan đến tranh chấp hợp đồng. Bị đơn là chủ cửa hàng thú cưng và tranh chấp phát sinh từ việc mua bán thú cưng. Vì bị đơn không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, cả hai bên đã cùng yêu cầu tòa án bán đấu giá con mèo thuộc sở hữu của cửa hàng thú cưng.

Tuy nhiên, tòa án nhắc nhở rằng con mèo Maine Coon được đem ra đấu giá lần này không phải là con mèo cưng có liên quan đến vụ án, và người đấu giá thành công phải đến nhận nó trực tiếp.

Được biết, chú mèo Maine Coon này là mèo đực, không rõ nguồn gốc và độ tuổi. Tuy nhiên theo chủ cửa hàng thú cưng cho biết nó không quá một tuổi. Mèo nặng khoảng 5,5kg, tình trạng sức khỏe không rõ, đã tiêm phòng đầy đủ nhưng chưa xét nghiệm kháng thể.