Dự báo mới về đỉnh của Bitcoin trong năm nay

Sự kiện: Tiền điện tử
Nhà phân tích kỳ cựu Tom Lee tin rằng Bitcoin có thể “dễ dàng” cán mốc 200.000 USD/đồng trước khi năm 2025 khép lại. Ông cho rằng quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 9 tới sẽ là chất xúc tác quan trọng cho đà tăng giá của tiền số.

Theo Tom Lee, đối tác quản lý tại Fundstrat Global Advisors, Bitcoin và các loại tiền điện tử như Ethereum “cực kỳ nhạy cảm” với chính sách tiền tệ. Ông nhấn mạnh cuộc họp chính sách ngày 17/9 của Fed có thể trở thành bước ngoặt lớn.

Lee dự đoán việc Fed giảm lãi suất sẽ giúp dòng tiền rẻ chảy mạnh hơn vào thị trường, từ đó đẩy giá Bitcoin đi lên. “Tôi nghĩ Bitcoin hoàn toàn có thể đạt 200.000 USD trước cuối năm nay, dù đó là mức tăng rất lớn”, ông nói.

Dự báo mới về đỉnh của Bitcoin trong năm nay - 1

Bitcoin đang ở mức giá nào và đã biến động ra sao?

Theo dữ liệu CoinGecko, Bitcoin hiện giao dịch quanh mức hơn 112.000 USD, tăng chưa đến 1% trong 24 giờ qua. Tháng trước, đồng tiền số này từng đạt đỉnh lịch sử 124.128 USD nhưng nhanh chóng điều chỉnh do lo ngại về lạm phát, triển vọng kinh tế Mỹ và những bất ổn vĩ mô khác.

Trong quá khứ, Lee nhiều lần dự đoán đúng xu hướng tăng giá của Bitcoin, song thường sai về thời điểm đạt mốc. Năm 2018, ông từng dự báo Bitcoin sẽ lên 125.000 USD vào năm 2022, nhưng thực tế mức cao nhất năm đó chỉ dừng ở 47.737 USD, trước khi rơi xuống dưới 16.000 USD sau giai đoạn bùng nổ 2021.

Quyết định của Fed có ảnh hưởng thế nào đến tiền số?

Giới phân tích cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới, với dự báo của Standard Chartered là hạ 0,5 điểm phần trăm từ mức 4,25 - 4,50% hiện tại. Trong môi trường lãi suất thấp, tiền điện tử và cổ phiếu thường hưởng lợi nhờ thanh khoản dồi dào.

Năm ngoái, Fed từng ba lần cắt giảm lãi suất, góp phần đẩy giá Bitcoin tăng mạnh. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn thận trọng trong năm nay do lạm phát cao hơn mục tiêu 2% đề ra. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép, thậm chí chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell và tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, khiến thị trường thêm phần chao đảo.

Theo Kì Lân (Theo Finance) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2025 05:52 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
