Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/7 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/7 giữ giá vàng miếng ở mức 149,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/7, giá vàng trong nước ngày 11/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 11/7, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/7, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/7, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145 –149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/7 tăng với giá vàng giao ngay tăng 16 USD/ounce, lên mức 4.119 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.112 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều tăng giá, chốt tuần giữ được mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo báo cáo của Metals Focus, dù giá vàng đã lấy lại mốc hỗ trợ 4.100 USD/ounce nhưng khả năng bứt phá mạnh trong ngắn hạn vẫn khá hạn chế do áp lực từ lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tổ chức này dự báo thị trường vàng thế giới nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng tích lũy suốt mùa hè và khó có thể bứt phá cho đến khi thị trường giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed, có thể vào cuối quý 3/2026.

Báo cáo cũng cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi. Tổ chức này kỳ vọng giá vàng sẽ dần phục hồi từ cuối quý 3 khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.119 USD/ounce (tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/7, giá vàng ngày 12/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.