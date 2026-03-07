Giá vàng bất ngờ tăng đồng loạt

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC về mốc 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 182 - 185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng…

Giá vàng sáng 7/3 bật tăng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 5.174 USD/ounce, tăng 36 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.138 USD/ounce.

Giá bạc cũng trong xu hướng tăng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tương đương 87 triệu đồng/kg, tăng khoảng 1,5 triệu đồng/kg so với cuối giờ chiều qua. Bạc Ancarat 84,4 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 84 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank 25.999 - 26.309 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng 13 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.747 - 26.867 đồng/USD.