Giá vàng 2026 có thể lên 7.300 USD/ounce: Phố Wall đang đặt cược vào điều gì?

Giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn gây tranh luận mạnh chưa từng có trong hơn một thập kỷ. Nếu như trước đây mốc 3.000 USD/ounce từng bị xem là viễn tưởng thì nay các ngân hàng đầu tư lớn đã nhắc đến 6.000, thậm chí 7.000 USD/ounce như một kịch bản có cơ sở.

Dự báo đáng chú ý nhất đến từ JPMorgan Chase khi tập đoàn này cho rằng vàng có thể đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Một số phân tích kỹ thuật mới đây còn chỉ ra vùng mục tiêu lên tới 7.200-7.300 USD/ounce trong trường hợp xu hướng tăng tiếp tục được duy trì.

Cuộc đua dự báo giá vàng

Tranh luận hiện nay không còn xoay quanh việc vàng có tăng hay không, mà là mức tăng có thể đạt tới đâu.

Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới khi các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase nâng dự báo lên 6.300 USD/ounce. Ảnh: Baidu

JPMorgan Chase giữ quan điểm lạc quan nhất với mốc 6.300 USD vào cuối 2026 và còn để ngỏ khả năng cao hơn nếu tỷ trọng phân bổ vàng trong danh mục toàn cầu tăng thêm.

Trong khi đó, Morgan Stanley thận trọng hơn khi đưa ra con số 4.800 USD cho cùng giai đoạn. Goldman Sachs nghiêng về mức quanh 5.400 USD, cho rằng vàng được hưởng lợi từ môi trường rủi ro cao nhưng chưa đủ điều kiện để gọi là siêu chu kỳ hàng hóa.

Khoảng cách giữa 4.800 và 6.300 USD/ounce phản ánh sự phân hóa quan điểm ngay trong nội bộ Phố Wall: một bên tin rằng vàng đang bước vào chu kỳ cấu trúc dài hạn, bên kia nhìn nhận đà tăng hiện tại vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố chu kỳ và tâm lý thị trường.

Cược vào sự tái định giá tài chính toàn cầu

Động lực quan trọng nhất đến từ ngân hàng trung ương. Trong 2 năm gần đây, hoạt động mua vàng dự trữ duy trì ở mức cao ngay cả khi giá liên tục lập đỉnh, khiến động lực mua vàng ngày càng mang tính chiến lược dài hạn thay vì phản ứng thuần túy với biến động giá ngắn hạn.

Khi nợ công Mỹ tăng cao và rủi ro phong tỏa tài sản gia tăng trong các xung đột địa chính trị, vàng được xem là tài sản “không có rủi ro đối tác” (no counterparty risk). Xu hướng đa dạng hóa khỏi đồng USD vì thế đang diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt.

Song song đó, dòng tiền đầu tư cũng chưa có dấu hiệu rút lui. Tỷ trọng vàng trong tổng tài sản đầu tư tư nhân toàn cầu vẫn chưa đạt mức cao như các giai đoạn khủng hoảng trước đây.

Điều này đồng nghĩa dư địa tăng phân bổ còn hiện hữu. Vàng không chỉ là công cụ chống lạm phát mà còn được dùng để phòng hộ rủi ro nợ công, suy yếu đồng USD và bất định chính sách tiền tệ.

Một phân tích kỹ thuật cho thấy kịch bản vàng có thể tiến tới vùng 7.200-7.300 USD/ounce vào năm 2026. Ảnh: TradingView

Mô hình đầu tư truyền thống 60% cổ phiếu - 40% trái phiếu ngày càng bị thách thức khi lợi suất trái phiếu biến động mạnh còn cổ phiếu không còn tăng trưởng ổn định như trước. Trong bối cảnh đó, vàng dần được xem là một cấu phần chiến lược của danh mục dài hạn.

Mốc 7.300 USD đã lộ diện?

Không chỉ các ngân hàng đầu tư, phân tích kỹ thuật cũng đang củng cố luận điểm tăng giá. Theo phân tích trên Finance Magnates, sử dụng phương pháp Fibonacci extension cho thấy nếu sóng tăng hiện tại được duy trì, vàng có thể hướng tới vùng 7.200-7.300 USD/ounce trong năm 2026.

Mốc 6.100 USD/ounce được xem là mục tiêu trung gian của cấu trúc sóng. Nếu vượt qua vùng này với sự hỗ trợ đồng thời của đồng USD suy yếu, lãi suất toàn cầu giảm và nhu cầu ngân hàng trung ương tiếp tục bền vững, giá vàng hoàn toàn có thể mở rộng biên độ tăng.

So với dự báo 6.300 USD của JPMorgan Chase, mốc 7.300 USD được coi là kịch bản “siêu bullish”, tức trường hợp mà các yếu tố thuận lợi cùng hội tụ trong một khoảng thời gian đủ dài.

Dù triển vọng tích cực nhưng vàng vẫn là thị trường có độ biến động cao. Đã có những phiên giá giảm gần 10% chỉ trong một ngày khi đồng USD bật tăng mạnh hoặc kỳ vọng lãi suất thay đổi đột ngột.

Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn dự kiến hoặc thị trường tài sản rủi ro phục hồi mạnh, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.

Một số nhà phân tích tại Goldman Sachs cũng nhấn mạnh rằng đà tăng hiện tại chưa đủ dữ liệu để khẳng định sự xuất hiện của một siêu chu kỳ hàng hóa mang tính dài hạn.

Khoảng dự báo từ 4.800 đến 7.300 USD/ounce cho thấy mức độ bất định lớn, đồng thời phản ánh sự khác biệt trong cách nhìn về tương lai hệ thống tài chính toàn cầu.

Nếu xu hướng đa dạng hóa dự trữ và tái phân bổ tài sản tiếp diễn, vàng có thể bước vào giai đoạn tái định giá cấu trúc. Nhưng nếu môi trường rủi ro hạ nhiệt, chu kỳ tăng cũng có thể bị gián đoạn.