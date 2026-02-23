Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá sầu riêng đầu năm cao ngất ngưởng

Sự kiện: Thông tin thị trường

Sầu riêng Việt Nam đang "một mình một chợ" và nguồn cung ít, trong khi thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao

Ngày 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng), nhiều vựa thu mua sầu riêng ở khu vực ĐBSCL đồng loạt mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết và báo giá thu mua cao ngất ngưởng.

Tại vựa Thủy Đặng (tỉnh Đồng Tháp), sầu riêng Monthong (Thái) loại A được thu mua ở mức 150.000 đồng/kg, hàng có mẫu mã đẹp giá 160.000 đồng/kg; loại B thấp hơn khoảng 20.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri 6 loại A có giá 90.000 – 92.000 đồng/kg, còn loại B thấp hơn khoảng 15.000 đồng/kg.

Giá tại các vựa khác trong khu vực cũng tương tự, chênh lệch khoảng 5.000 đồng/kg, tùy theo tiêu chuẩn chất lượng. So với thời điểm trước Tết Nguyên đán (khoảng 10 ngày trước), giá sầu riêng Monthong hiện cao hơn 20.000 đồng/kg, còn Ri 6 cao hơn 10.000 đồng/kg.

Xe thu mua sầu riêng vào tận vườn nông dân

Xe thu mua sầu riêng vào tận vườn nông dân

Ông Trần Đăng, chủ một đại lý thu mua sầu riêng ở ĐBSCL, cho biết hiện nguồn cung sầu riêng Thái đang "đứt lứa", hàng rất ít nên giá tăng mạnh. Riêng sầu riêng Ri 6 tuy không khan hiếm bằng nhưng cũng đang trong giai đoạn ít hàng. Ngoài ra, đầu năm mới, nhiều kho sầu riêng muốn khởi đầu suôn sẻ nên sẵn sàng nâng giá thu mua để có hàng sớm.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhận định: "Theo thông lệ, vào đầu tháng Giêng, giá sầu riêng thường tăng cao do nghịch vụ, sản lượng thấp trong khi nhu cầu tại Trung Quốc lại tăng mạnh, đặc biệt trong dịp rằm tháng Giêng và các lễ hội đầu năm".

Theo ông Nguyên, trên thị trường thế giới, sầu riêng Việt Nam hiện gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên giữ được mức giá cao. Các vấn đề kỹ thuật từng gây trở ngại như dư lượng cadimi hay chất vàng ô đã được khắc phục. Do vậy, giá sầu riêng nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao đến hết tháng 3, khi lượng hàng thu hoạch từ các vườn tăng trở lại.

Theo Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 12:28 PM (GMT+7)
