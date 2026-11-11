Giá trị Nvidia bốc hơi hơn 400 tỷ USD vì bê bối của Jensen Huang

Cổ phiếu hãng chip Mỹ Nvidia tiếp tục bị bán tháo trong phiên giao dịch 10/11, khi giảm thêm 5,5%. Việc này kéo vốn hóa thị trường của hãng xuống 4.070 tỷ USD.

Diễn biến này cũng khiến tài sản của CEO Jensen Huang mất thêm 8,3 tỷ USD. Ông hiện còn 147 tỷ USD, là người giàu thứ 12 thế giới, tụt 3 bậc so với trước khi bê bối ngoại tình nổ ra.

Tổng cộng chỉ trong hai phiên, giá trị Nvidia mất hơn 400 tỷ USD. Có thời điểm vốn hóa của hãng xuống dưới 4.000 tỷ USD, khiến Microsoft vượt lên thành công ty giá trị lớn thứ 2 thế giới. Dù vậy, Nvidia lấy lại được vị trí này khi chốt phiên.

Đà giảm của Nvidia cũng kéo tụt 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 và DJIA chốt phiên giảm khoảng 0,3%. Trong khi đó, Nasdaq Composite mất 0,7%.

Bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang vẫn đang tác động lớn đến cổ phiếu hãng này. Nvidia hôm 8/11 thông báo điều tra liệu Huang có là mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Việc này diễn ra sau khi ông thừa nhận ngoại tình với Alice Huang - nữ doanh nhân bị nghi là đặc tình của Trung Quốc.

Nhà đầu tư đang lo ngại hậu quả tiềm tàng của việc này với khả năng lãnh đạo của Huang và danh tiếng của Nvidia. Cả các cổ đông và giới chức Mỹ đều muốn tìm câu trả lời về mối quan hệ giữa Huang và nữ doanh nhân trên. Công ty bà từng lãnh đạo được cho là đã mua chip Nvidia để đưa trái phép sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

"35 năm qua, tôi chưa từng thấy CEO hãng chip nào có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách xuất khẩu lớn đến vậy", Patrick Moorhead - CEO Moor Insights & Strategy nhận định.

Chris Weston - Giám đốc Nghiên cứu tại hãng dịch vụ tài chính Pepperstone - cảnh báo nếu Huang từ chức, cổ phiếu Nvidia sẽ "lao dốc kinh hoàng". Gary Black - nhà đầu tư vào Tesla cũng đồng tình rằng việc điều tra có thể gây sức ép lên cổ phiếu hãng chip trong ngắn hạn.