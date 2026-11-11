Hàng Mỹ 'đổ' về Việt Nam

Tại một siêu thị ở phường Bình Trưng, TP HCM, chị Mai Thanh bất ngờ khi thấy khoai tây Mỹ vỏ đỏ và tím được bày bán. Từng ăn loại khoai này khi ở Mỹ, chị quyết định mua thử dù giá khoai tím cao gấp đôi loại thông thường.

Khoai tây đỏ và tím Mỹ đã vào Việt Nam vài năm nay, nhưng trước đây chủ yếu được các nhà hàng, khách sạn sử dụng. Gần đây, các sản phẩm này xuất hiện tại nhiều chuỗi siêu thị và cửa hàng thực phẩm, giúp người mua lẻ có thêm lựa chọn.

Bà Đặng Thị Đông Phương, Trưởng đại diện Hiệp hội Khoai tây Mỹ tại Việt Nam, cho biết khoai tây tím có giá khoảng 130.000 đồng một kg. Dù giá cao hơn khoai tây thông thường, loại này vẫn được người tiêu dùng chú ý nhờ hương vị riêng và màu sắc bắt mắt. Lượng hàng về Việt Nam mỗi mùa cũng tăng qua các năm. Bà kỳ vọng sản phẩm sẽ được nhiều người biết đến hơn khi mở rộng điểm bán.

Khoai tây tím có giá 130.000 đồng một kg được bán tại siêu thị ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Ở quầy trái cây, diễn biến giá cũng góp phần làm hàng Mỹ hấp dẫn hơn. Theo khảo sát thị trường, xuân đào Mỹ hiện rẻ hơn khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái; táo Mỹ giảm khoảng 5-10%. Các loại quả này được người mua đón nhận, liên tục hết hàng sớm khi vào mùa. Óc chó Mỹ cũng được các siêu thị bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ có mặt trong giỏ hàng gia đình, thực phẩm Mỹ còn xuất hiện trong thực đơn nhà hàng, quán ăn. Thịt bò, gà Mỹ được bán tại các điểm bán lẻ; tôm hùm, cá tuyết và cá hồi Mỹ góp thêm lựa chọn cho thực khách.

Trong nhóm thực phẩm, thịt bò là mặt hàng ghi nhận mức tăng nhập khẩu đáng kể. Ông Lê Văn Anh Tú, đại diện Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), cho biết lượng thịt bò Mỹ nhập vào Việt Nam trong tám tháng đầu năm 2026 cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, thịt bò Mỹ vẫn chịu bất lợi về giá do thuế nhập khẩu và biến động tỷ giá. Theo ông Tú, thịt bò Mỹ không xương chịu thuế nhập khẩu 14%, còn loại có xương là 20%, trong khi một số nguồn cung cạnh tranh như Australia và Canada được hưởng thuế suất ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do. Chênh lệch thuế khiến thịt bò Mỹ khó cạnh tranh hơn về giá, dù sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ông Tú cho biết, USMEF đang phối hợp quảng bá sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối mở rộng thị trường. Theo ông, việc Việt Nam và Mỹ tiếp tục trao đổi để giảm thuế, tháo gỡ các rào cản thương mại có thể giúp thịt bò Mỹ tăng sức cạnh tranh, đồng thời mở thêm cơ hội cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Tại chương trình "Taste of USA - Mỹ vị Hoa Kỳ 2026" ngày 9/11 ở MM Mega Market An Phú (TP HCM), Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden nhận định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của nông nghiệp Mỹ. Phía Mỹ muốn mở rộng sự hiện diện của sản phẩm trong hệ thống phân phối, đồng thời đưa hàng đến người tiêu dùng với mức giá phù hợp.

Theo ông Vaden, Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông sản và các sản phẩm liên quan lớn thứ bảy của Mỹ. Năm 2025, kim ngạch nhóm hàng này đạt gần 5,6 tỷ USD, tăng 38% so với năm trước.

Ở kênh bán lẻ, MM Mega Market Việt Nam đang kinh doanh gần 500 sản phẩm có xuất xứ Mỹ. Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành hệ thống, cho biết năm 2025, doanh thu nhóm hàng này đạt 8,3 triệu USD. Riêng thực phẩm tươi sống tăng khoảng 20% so với năm trước, trong đó có nho, cherry, việt quất và gà đông lạnh.

Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden (ngoài cùng bên trái) tại siêu thị ở TP HCM ngày 9/11. Ảnh: Hồ Giang

Sự hiện diện ngày càng rộng của hàng Mỹ tại các điểm bán diễn ra trong bối cảnh thương mại hai nước tiếp tục tăng. Theo số liệu Cục Hải quan, chín tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 17,4 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, tăng khoảng 2,13 tỷ USD, tương đương 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nhóm nông sản, thực phẩm, kim ngạch nhập khẩu rau quả Mỹ tăng từ 461 triệu USD lên 572 triệu USD; đậu tương tăng từ 352 triệu USD lên 424 triệu USD.

Ngoài thực phẩm, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 5,32 tỷ USD, chiếm gần 31% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ. Máy móc, thiết bị và phụ tùng cũng đạt khoảng 1,31 tỷ USD. Đà tăng nhập khẩu vì vậy không chỉ đến từ hàng tiêu dùng mà còn gắn với nhu cầu nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất.