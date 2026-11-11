Những bất động sản triệu USD của vợ chồng tỷ phú Jensen Huang

Gia đình Jensen Huang trở thành tâm điểm chú ý sau khi CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình và xin lỗi vợ con, hôm 8/11. Sự quan tâm cũng hướng đến cuộc sống riêng của ông và bà Lori sau hơn 40 năm chung sống, trong đó có căn biệt thự trên phố Broadway ở San Francisco mà hai vợ chồng mua năm 2017.

Trao đổi với The Wall Street Journal, chủ đầu tư kể rằng ngôi nhà bằng đá vôi rộng khoảng 1.060 m2 mất gần 4 năm để xây dựng. Biệt thự có mái uốn cong, bên trong có thang máy và phòng tập thể dục riêng. Trên cùng đoạn phố là tư dinh của Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, và Gordon Getty, người thừa kế gia sản dầu mỏ.

Biệt thự của Jensen Huang là căn màu trắng ngà ở chính giữa ảnh. Ảnh: NY Post

Theo đơn vị môi giới, căn nhà từng thu hút nhiều người trả giá dù được rao bán ở mức 40 triệu USD. Sau khi đối chiếu giấy tờ chuyển nhượng và hồ sơ thuế, chuyên trang bất động sản SocketSite ghi nhận giá bán cuối cùng là 38 triệu USD. Thương vụ lập kỷ lục tại San Francisco hồi tháng 6/2017, vượt mức 35 triệu USD của một căn nhà trên cùng đoạn phố. Trên giấy tờ, bên mua là công ty Riva LLC. The Wall Street Journal lần ra mối liên hệ giữa công ty này và gia đình Huang qua vị luật sư thuế phụ trách tài chính cho quỹ từ thiện của hai vợ chồng.

Gần ba thập kỷ trước thương vụ trên phố Broadway, vợ chồng Huang sống trong căn nhà ba phòng ngủ rộng khoảng 139 m2 ở San Jose, California. Hai người chuyển đến thành phố này sau khi tốt nghiệp Đại học bang Oregon, nơi họ quen nhau trong lớp thực hành kỹ thuật điện.

Năm 1988, họ bán căn nhà đầu tiên với giá 185.000 USD để mua một căn 4 phòng ngủ gần đó với giá 338.000 USD. Gia đình vẫn sống ở đây khi Huang cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập Nvidia năm 1993, rồi đưa công ty lên sàn chứng khoán 6 năm sau.

Năm 2002, vợ chồng Huang bán căn nhà thứ hai ở San Jose với giá 500.000 USD. Năm sau, họ chi 6,9 triệu USD mua một dinh thự mới xây tại thị trấn Los Altos Hills, thuộc Thung lũng Silicon, cách trụ sở Nvidia ở Santa Clara khoảng 24 km về phía tây. Với 6 phòng ngủ và diện tích hơn 650 m2, ngôi nhà mới rộng gấp ba lần căn vừa bán. Thị trấn này vẫn giữ được nét thôn quê nhờ quy định phần lớn nhà mới phải xây trên lô đất rộng ít nhất khoảng 4.000 m2. Chính quyền địa phương cũng hạn chế xây nhà hai tầng trên đỉnh đồi.

Ngoài nơi ở tại Thung lũng Silicon, hai vợ chồng còn có nhà nghỉ dưỡng trên đảo Maui, Hawaii. Năm 2004, họ mua một bất động sản giá 7,5 triệu USD ở Wailea, trên bờ biển phía nam đảo. Căn nhà hoàn thành khoảng 4 năm sau, rộng gần 743 m2, có 7 phòng ngủ. Đây là một trong 14 ngôi nhà thuộc khu dân cư có cổng riêng, nằm trên dải đất ven biển rộng khoảng 4,25 ha trong quần thể nghỉ dưỡng Wailea.

Nhà nghỉ dưỡng ven biển của Jensen Huang ở Wailea, trên đảo Maui, Hawaii, rộng gần 743 m2 và có 7 phòng ngủ. Ảnh: Google

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản triệu USD, vợ chồng Huang còn chi khoản tiền khổng lồ cho bảo vệ. Theo tài liệu hãng Nvidia gửi cổ đông hồi tháng 5/2026, Nvidia chi gần 4 triệu USD cho các dịch vụ dành cho Huang, gồm bảo vệ tại nhà, bảo vệ trong các chuyến đi cá nhân, tư vấn và thuê tài xế. Hãng không nêu riêng chi phí bảo vệ tư gia trong tổng số này. Trước đó, trong báo cáo năm tài chính 2023, Nvidia ghi nhận đã chi 565.305 USD riêng cho việc bảo vệ nhà ở của CEO.

Theo số liệu Forbes công bố ngày 10/11, cổ phiếu Nvidia giảm giá trong phiên giao dịch đầu tiên tại Mỹ sau bê bối. Chỉ trong nửa giờ đầu phiên 9/11, tài sản ước tính của Huang giảm 7,4 tỷ USD, còn 154,7 tỷ USD. Ông lùi hai bậc, từ thứ 8 xuống thứ 10 trong bảng xếp hạng người giàu thế giới của tạp chí.

Jensen Huang và vợ, Lori, tại một buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Nhà Trắng hồi tháng 9. Ảnh: AP