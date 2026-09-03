Giá chung cư, đất nền hạ nhiệt

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II của Bộ Xây dựng công bố mới đây, giá bán căn hộ chung cư thứ cấp trên toàn quốc đã xuất hiện xu hướng điều chỉnh sau thời gian tăng nhanh.

Cụ thể, tại Hà Nội, giá căn hộ bình quân khoảng 123 triệu đồng mỗi m2, giảm gần 3,9% so với mặt bằng giá ghi nhận quý trước. Còn ở TP HCM, giá thứ cấp chung cư bình quân khoảng 108 triệu đồng mỗi m2, giảm 3,6%.

Cùng với chung cư, giá bán đất nền cũng ghi nhận mức điều chỉnh. Giá trên thị trường thứ cấp toàn quốc giảm khoảng 2-3% so với quý I, giá rao bán bình quân giảm khoảng 2,5%, còn 40 triệu đồng mỗi m2.

Riêng TP HCM, giá đất nền giảm gần 3%, xuống khoảng 66 triệu đồng mỗi m2. Mức giảm tại nhiều dự án phổ biến 3-6%, nhất là các sản phẩm giá trị lớn hoặc chịu áp lực bán.

Dù hạ nhiệt phần nào, mặt bằng giá tại các đô thị lớn nhìn chung vẫn neo cao. Theo Bộ Xây dựng, một số dự án tại Hà Nội có giá 80-140 triệu đồng mỗi m2. TP HCM cũng ghi nhận rổ hàng chào bán tại nội thành dao động từ 70-120 triệu đồng.

Số liệu từ các đơn vị nghiên cứu như Savills, DKRA hay Avison Young cũng ghi nhận phân khúc căn hộ trên thị trường chuyển nhượng đã xuất hiện xu hướng giảm khoảng 5-8% so với giai đoạn đạt đỉnh, đất nền giảm 8-10%. Trong khi đó, tỷ lệ hấp thụ các dự án ở mức dưới 30% với căn hộ và khoảng 4-7% với đất nền, cho thấy tâm lý thận trọng của người mua.

Theo Bộ Xây dựng, thanh khoản suy giảm, chi phí vốn cao và xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực là những nguyên nhân chính khiến giá bất động sản hạ nhiệt.

Bộ cho biết quý II, cả nước ghi nhận hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công, giảm 28,5% so với quý trước và 36,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, đất nền đạt 73.438 giao dịch, giảm 32,6% so với quý I và hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ cũng chỉ đạt 26.567 căn, giảm gần 14% so với quý trước.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư, đất nền, nhà phố, tháng 8/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Xây dựng đánh giá thị trường vẫn phục hồi nhưng chưa đồng đều. Nguồn cung nhà ở xã hội, nhà giá phù hợp còn hạn chế, một số dự án chậm tháo gỡ pháp lý, trong khi chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận vốn tiếp tục là trở ngại. Lãi suất vay mua bất động sản hiện phổ biến 12-14% một năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tại nhiều ngân hàng có thể lên 13-15%, thậm chí 15-16% khiến tâm lý mua nhà và đầu tư bất động sản đều chững lại.

Thị trường bất động sản quý II trong giai đoạn điều chỉnh và hướng tới cân bằng sau chu kỳ tăng nóng. Dòng tiền được dự báo tiếp tục ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu ở thực.