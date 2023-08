Giá bất động sản giảm ở nhiều phân khúc

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, trong quý II/2023, nguồn cung nhà ở, bất động sản vẫn hạn chế. Chỉ có 7 dự án hoàn thành với 2.424 căn (852 căn hộ, 1.572 căn nhà ở riêng lẻ).

Số lượng dự án chỉ bằng khoảng 50% so với quý I/2023, và bằng khoảng 29.17% so với quý II/2022. Việc triển khai bị chậm hoặc bị dừng hẳn do nhiều dự án gặp khó khăn, gặp vướng mắc về pháp lý, về nguồn vốn…

Ngoài ra, có 986 dự án đang triển khai xây dựng với 413.539 căn. Trong đó, khu vực miền Bắc có 415 dự án với 176.317 căn hộ, 115.622 căn nhà ở riêng lẻ. Khu vực miền Trung có 372 dự án với 13.822 căn hộ và 75.770 căn nhà ở riêng lẻ. Khu vực miền Nam có 197 dự án với 2.170 căn hộ và 29.804 căn nhà ở riêng lẻ. Số lượng dự án bằng khoảng 90.38% so với quý II/2022.

Nguồn cung bất động sản giảm, trong khi giá bán cũng đồng loạt giảm ở nhiều phân khúc.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, về lượng giao dịch bất động sản, theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo (58/63 tỉnh), trong quý II/2023 có 96.977 giao dịch thành công, trong đó: Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ: có 29.725 giao dịch thành công và bằng khoảng 75,61% so với quý I/2023, bằng khoảng 43,03% so với quý II/2022; lượng giao dịch chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền với 67.525 giao dịch thành công và bằng khoảng 99,98% so với quý I/2023, bằng khoảng 31,57% so với quý II/2022.

Về giá giao dịch bất động sản, trong quý II/ 2023 giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh được đánh giá là có những khu vực tăng dù thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Đối với giá bán bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục có xu hướng giảm, tuy nhiên mức độ giảm không nhiều như thời điểm cuối năm trước do các chi phí vốn hiện nay vẫn ở mức cao. Đối giá bán của phân khúc biệt thự, đất nền dự án ở nhiều địa phương trong quý tiếp tục có xu hướng giảm khoảng 2% đến 5% so với quý trước (cá biệt có dự án sản phẩm liền kề shophouse của dựng án được rao bán giảm khoảng 10-15% so với giá gốc).

