Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Giá bạc trong nước lên mức 55,41 triệu đồng/kg

Sáng 16/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,01 - 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 53,76 - 55,41 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,15 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,17 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 15/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,02 - 2,08 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 53,94 - 55,62 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 990.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và tăng 1,04 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,01 - 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới tăng trở lại

Sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,59 USD/ounce, tăng 1,49 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực từ số liệu lạm phát thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng. Sau một phiên giảm mạnh, thị trường có một phiên phục hồi nhưng theo các chuyên gia đây có thể chỉ là một phiên điều chỉnh kỹ thuật, xu hướng của thị trường trong ngắn và trung hạn cần những tin hiệu rõ ràng hơn.