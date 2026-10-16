Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 140,900 Bán 143,900

BTMH Mua 139,000 Bán 143,000

Tỷ giá

USD Mua 25,650 Bán 26,060

EUR Mua 28,253 Bán 29,743

Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Sự kiện: Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay (16/10) bạc trong nước và thế giới tăng trở lại, trên sàn Kitco, bạc thế giới giao dịch ở mức 57,59 USD/ounce.

Giá bạc trong nước lên mức 55,41 triệu đồng/kg

Sáng 16/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,01 - 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 53,76 - 55,41 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,15 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,17 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 15/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,02 - 2,08 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 53,94 - 55,62 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 990.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và tăng 1,04 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,01 - 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới tăng trở lại

Sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,59 USD/ounce, tăng 1,49 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực từ số liệu lạm phát thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng. Sau một phiên giảm mạnh, thị trường có một phiên phục hồi nhưng theo các chuyên gia đây có thể chỉ là một phiên điều chỉnh kỹ thuật, xu hướng của thị trường trong ngắn và trung hạn cần những tin hiệu rõ ràng hơn.

Người mua vàng bạc lỗ nặng thế nào?
Người mua vàng bạc lỗ nặng thế nào?

Sáng nay (16/10), giá vàng miếng SJC ở mốc 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, thấp hơn 47,6 triệu đồng so với mức đỉnh hồi đầu tháng 3. Nếu bán...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 10:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá bạc hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN