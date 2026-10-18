Trung Quốc 'bắt đáy' vàng

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bổ sung 23 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 9, mức mua hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023. Trong khi đó, các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc tiếp tục thu hút dòng vốn mạnh, khép lại quý III tích cực. Nhu cầu đối với trang sức, vàng thỏi và tiền xu cũng được cải thiện khi giá vàng giảm trước các kỳ nghỉ lễ lớn.

Trong báo cáo cập nhật thị trường vàng Trung Quốc mới nhất, ông Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc tại WGC cho biết, đà giảm của giá vàng trong tháng 9 đã thu hẹp mức tăng của kim loại quý trong quý III, nhưng vàng vẫn khép lại quý với mức tăng nhẹ.

Trung Quốc mua 23 tấn vàng trong tháng 9 (ảnh minh họa AI).

Giá vàng đã giảm trong tháng 9, với giá vàng LBMA Gold Price PM tính bằng USD và giá vàng SHAUPM tính bằng nhân dân tệ (NDT) lần lượt giảm 8,5% và 5,5%. Theo mô hình phân tích lợi nhuận vàng (GRAM) của WGC, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh Fed thắt chặt chính sách tiền tệ và đồng USD lên giá đã gây áp lực lên giá vàng.

Theo ông Ray Jia, giá vàng tính bằng NDT kết thúc quý III với mức tăng 3%, thu hẹp mức giảm từ đầu năm xuống còn 7%.

Theo dữ liệu của WGC, tháng 9 tiếp tục là giai đoạn tích cực đối với các quỹ ETF vàng Trung Quốc, khi dòng vốn chảy vào đạt tổng cộng 11 tấn, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp. Tổng lượng vàng nắm giữ của các quỹ đạt kỷ lục 304 tấn vào cuối tháng.

Tuy nhiên, tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ giảm 2% so với tháng trước, xuống còn 276 tỷ NDT, tương đương 41 tỷ USD. Nguyên nhân là dòng vốn vào trị giá 11 tỷ NDT, tương đương 1,6 tỷ USD, không đủ bù đắp tác động từ đà giảm của giá vàng.

Tính chung quý III, các quỹ ETF vàng Trung Quốc thu hút 3,9 tỷ USD vốn đầu tư, nâng tổng tài sản quản lý thêm 13% và tăng lượng vàng nắm giữ thêm 27 tấn.

Bên cạnh dòng vốn ETF tích cực, hoạt động mua vàng của PBoC tiếp tục là điểm nhấn của thị trường trong quý III.

PBoC đã mua 23 tấn vàng trong tháng 9, mức mua hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023. Động thái này nâng tổng dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc lên 2.410 tấn, tương đương 8,5% tổng dự trữ quốc gia.

Các giao dịch mua vàng trong tháng 9 cũng kéo dài chuỗi tích lũy vàng hàng tháng của PBoC lên 23 tháng liên tiếp. Tính chung quý III, ngân hàng trung ương này đã mua 63 tấn vàng, mức cao nhất trong một quý kể từ quý III/2023.