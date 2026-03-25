Giá bạc hôm nay 25-3: Tăng nhanh hơn vàng, xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng

Sáng 25-3, Công ty Kim loại quý Ancarat và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc miếng. Mức giá được niêm yết quanh 2,77 triệu đồng/lượng mua vào và 2,86 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 260.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) đang niêm yết giá cao hơn thị trường, với mức mua vào 2,82 triệu đồng/lượng và bán ra 2,91 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc thỏi, giá cũng tăng mạnh. SBJ hiện bán ra khoảng 77,8 triệu đồng/kg, trong khi Ancarat và Phú Quý thấp hơn, quanh mức 76,3 triệu đồng/kg.

Chỉ trong một ngày, giá bạc trong nước tăng khoảng 5,3%, đánh dấu nhịp phục hồi mạnh sau giai đoạn giảm sâu trước đó. Điều này giúp những người mua vào trong ngày đầu tuần đang lãi khoảng 400.000 đồng mỗi lượng bạc.

Giá bạc thế giới tăng mạnh

Đà phục hồi của thị trường trong nước chủ yếu chịu tác động từ diễn biến quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện được giao dịch quanh mức 74,24 USD/ounce, tăng hơn 4% so với phiên trước và đang có tốc độ tăng nhanh hơn vàng khi giá vàng chỉ tăng khoảng 2,5% lên khoảng 4.589 USD/ounce.

Theo giới phân tích, kim loại quý đồng loạt tăng giá trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh. Hiện giá dầu dao động quanh mức 88,5 USD/thùng, giảm gần 4% so với phiên trước, góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường hàng hóa.

Ở thị trường trong nước, nguồn cung bạc vật chất vẫn khá hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chủ yếu nhận đặt mua theo hình thức “bạc giấy”, khách thanh toán trước và nhận hàng sau một thời gian. Đại diện SBJ cho biết với các đơn hàng lớn như bạc 5 lượng hoặc 1 kg, thời gian giao hàng khoảng 2 tuần; trong khi các loại bạc miếng nhỏ có thể phải chờ vài tháng, tùy theo nhu cầu.

Theo Công ty CP Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi, giá bạc vượt mốc 70 USD/ounce trong bối cảnh thị trường xuất hiện các tín hiệu trái chiều liên quan đến triển vọng ngoại giao tại Trung Đông. Thông tin về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã góp phần kích hoạt đà phục hồi trên thị trường kim loại quý, trong đó bạc ghi nhận mức tăng nổi bật hơn so với vàng.