Giá bạc hôm nay 9/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 9/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc trong nước hôm nay vẫn duy trì ở mức ổn định và có xu hướng tăng nhẹ ở nhiều hệ thống lớn. Theo ghi nhận từ thị trường, giá bạc Phú Quý ngày 9/5 tiếp tục duy trì đà phục hồi, giá bán mở phiên sáng nay ghi nhận ở vùng 83,493 triệu đồng/kg, tương đương 3,131 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 200 nghìn đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (83,199 triệu đồng/kg, tương đương 3,120 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat sáng nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Giá bạc mở phiên sáng nay bán ra đang ở mức 82,800 triệu đồng/kg, tương đương 3,105 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 82,747 triệu đồng/kg, tương đương 3,103 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ sáng nay vẫn niêm yết giá bán phiên 15h26 phút chiều qua, ở vùng 81,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,060 triệu đồng/lượng bán ra và 79,200 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng mua vào.

Giá bạc DOJI

Giá bạc DOJI ghi nhận mức duy trì ổn định so với giá bán ngày hôm qua, giá bán sáng nay vẫn niêm yết bảng giá bán cập nhật lúc 18h12 phút chiều qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra được niêm yết ở mức 3,131 triệu đồng/lượng và khoảng 15,655 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc thế giới hôm nay

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng giữ được đà ổn định. Giá bạc hôm nay vẫn duy trì ở vùng 80 USD/ounce. Trong khi những ngày trước giá bạc quốc tế chỉ dao động quanh vùng 72-74 USD/ounce.

Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang mở rộng trong khoảng 72-81 USD/ounce. Mặc dù giá bạc phát đi tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên sự ổn định của thị trường vẫn chưa duy trì được lâu. Vì vậy, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các biến động tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.

