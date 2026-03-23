Giá bạc hôm nay 23-3: Giảm về mức thấp nhất trong năm

Trưa 23-3, theo giờ Việt Nam, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế giao ngay ở mức 65,7 USD/ounce, giảm thêm 3,3% so với giá đóng cửa cuối tuần, giảm mạnh hơn giá vàng cùng thời điểm (-2,81%).

Kim loại quý lao dốc trong bối cảnh giá dầu thô duy trì mốc cao trên 110 USD/ thùng, chỉ số đồng USD xấp xỉ mốc 100 điểm.

Chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng, gây sức ép lên lạm phát toàn cầu và ngân hàng trung ương nhiều nước có thể duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, từ đó vàng, bạc chịu áp lực bán tháo.

Đáng nói, giá bạc thế giới đang rớt về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái, xóa sạch thành quả tăng trong 3 tháng đầu năm.

Mức cao nhất của giá bạc lập vào cuối tháng 1 vừa qua lên tới 121 USD/ounce và đến giờ đã "bốc hơi" khoảng 45%.

Giá bạc trong nước về mức thấp nhất trong năm 2026 - xóa sạch thành quả tăng từ đầu năm

Trong nước, Công ty Kim loại quý Ancarat đang niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,47 triệu đồng/lượng, bán ra 2,54 triệu đồng/lượng, giảm 330.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng lần lượt 2,52 – 2,62 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Giá giao dịch bạc miếng các loại cao nhất hiện tại ở Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) quanh mức 2,58 triệu đồng/lượng mua vào, 2,68 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng rớt thêm hàng triệu đồng. Tập đoàn Phú Quý bán ra với giá trên 67,73 triệu đồng; Ancarat bán 67,92 triệu đồng, giảm khoảng 2,2 triệu đồng so với cuối tuần. Trong khi giá cao nhất tại SBJ là 71,6 triệu đồng mỗi kg và mất tới 7,2 triệu đồng so với giá ngày cuối tuần.

Với mức giá hiện tại, những người mua bạc kg trong tuần trước đang tạm thời lỗ tới gần 20 triệu đồng/kg. Dù vậy, không ít người cho biết chưa vội cắt lỗ, người mua chờ giá giảm thêm nên nhu cầu giao dịch bạc những ngày qua giảm đáng kể.

Một số thương hiệu cho biết khách tới mua bạc có thể nhận bạc ngay, thay vì đặt "bạc giấy" – thanh toán trước và hẹn lấy sau 3-5 tháng như giai đoạn trước.