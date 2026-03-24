Giá bạc hôm nay 24-3: Tăng mạnh trở lại

Sáng 24-3, theo giờ Việt Nam, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế giao ngay ở mức 66,8 USD/ounce, tăng trở lại so với mốc thấp nhất của phiên trước là 61 USD/ounce. Đêm qua, giá bạc có lúc vọt lên 70 USD/ounce sau đó thụt lùi do áp lực chốt lời. Mức biến động lên tới 14% trong 24 giờ qua.

Giá vàng cũng có phiên tăng giảm hàng trăm USD/ounce từ vùng 4.100 USD/ounce tới sát 4.500 USD/ounce (khoảng 8,8% trong phiên).

Trong nước, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,61 triệu đồng/lượng, bán ra 2,7 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 120.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng và 2,58 triệu đồng/lượng; trong khi Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,51 triệu đồng/lượng và bán ra 2,59 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng trở lại từ mức thấp nhất của năm 2026

Giá bạc thỏi, bạc nguyên khối các thương hiệu cũng tăng hàng triệu đồng, bạc kg Phú Quý bán ra ở mức 69,17 triệu đồng; Ancarat bán ra 68,9 triệu đồng và SBJ nâng giá bạc kg lên vượt 72,2 triệu đồng.

Dù đi lên từ đáy thấp nhất từ đầu năm, tức vùng 2,4 triệu đồng/lượng và vùng 62 triệu đồng/kg, giá bạc vẫn đang giảm tới 45% so với mốc đỉnh lập hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Giá vàng, bạc tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, liên quan tới "tối hậu thư Hormuz" cuối tuần trước.

Ông Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" trong hai ngày qua nhằm giải quyết xung đột.