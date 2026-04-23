Giá bạc hôm nay 23/4: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Bạc thỏi Ancarat ở mức 78,64 triệu đồng/kg

Sáng 23/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,94 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,26 - 78,64 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 1,55 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,57 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,94 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,29 - 78,63 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,81 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,9 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,85 - 2,94 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục điều chỉnh

Sáng 23/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,17 USD/ounce, giảm 1,82 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới giảm chủ yếu do đồng USD tăng giá liên tục. Đây là phản ứng thường thấy khi dòng tiền chuyển sang tài sản phòng thủ bằng USD hoặc chờ tín hiệu mới từ thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, bạc vẫn được đánh giá có dư địa phục hồi nếu nhu cầu kim loại công nghiệp cải thiện.