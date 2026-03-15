Giá bạc hôm nay 15/3/2026 lao dốc thẳng đứng, bạc thỏi đã giảm sốc 8 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 15/3/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Bảy (14/3) để bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, tại thị trường trong nước ghi nhận giá bạc có ngày lao dốc thứ 4 liên tiếp, với mức giảm lên tới gần 3 triệu đồng/kg.

Theo đó, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat giảm mạnh về mức 3,029-3,123 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá mua - bán bạc thỏi của thương hiệu này cũng lao dốc, chỉ còn 80,77-83,28 triệu đồng/kg.

Giá bạc miếng 999 loại 1 lượng mua - bán tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm mạnh, lùi sâu về mức 3,022-3,115 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý ở ngưỡng 80,59-83,07 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/3 để bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg lần lượt ở mức 3,174-3,276 triệu đồng/lượng, 84,64-87,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

Như vậy, sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, giá mua - bán bạc thỏi của Phú Quý từ mốc 88,67-91,41 triệu đồng/kg (chốt phiên 10/3) rơi thẳng xuống mức 80,59-83,07 triệu đồng/kg. Tức, bạc thỏi của thương hiệu này đã giảm mạnh 8,08 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 8,34 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tương tự, giá mua - bán bạc thỏi của Ancarat từ 88,13-90,85 triệu đồng/kg, sau 4 phiên rơi về mức 80,77-83,28 triệu đồng/kg. Theo đó, bạc thỏi của Ancarat đã giảm 7,36-7,57 triệu đồng/kg (mua - bán).

Còn tại Sacombank, sau 3 phiên giao dịch liên tiếp, giá bạc thỏi đã giảm 5,28 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi về ngưỡng 84,64-87,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

Chỉ trong 4 phiên giao dịch, giá bạc thỏi đã "bay" mất 7,57-8,34 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 15/3/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần đã đóng cửa ở sát ngưỡng 80,58 USD/ounce. So với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay đã giảm gần 3,23 USD mỗi ounce, tương đương giảm 3,85%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng giảm gần 3,77 USD mỗi ounce (-4,43%), đóng cửa ở mức 81,34 USD/ounce.

Theo Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco News, giá bạc giảm trong phiên thứ Sáu khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát tăng do chi phí năng lượng leo thang vì chiến sự ở khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch thứ Sáu, phe bán vẫn áp đảo. Trong đó, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ra gần 79 tấn bạc trong phiên 13/3.

Tính từ ngày 4 đến 13/3, SLV đã xả bán ròng 474 tấn bạc và chỉ mua vào 0,04 tấn. Hiện tại, quỹ này còn nắm giữ gần 15.460 tấn bạc, tương đương quy mô 41,59 tỷ USD.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco News, ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, dự báo vàng và bạc sẽ tiếp tục đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán, vốn đang di chuyển ngược chiều với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Ông cho rằng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sẽ gây áp lực lên giá vàng và bạc. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào tình hình tại Trung Đông, đặc biệt là khả năng Mỹ triển khai lực lượng quân sự hoặc các hoạt động vận chuyển dầu qua những eo biển chiến lược.

Theo ông, nếu nguồn cung dầu mỏ vẫn được duy trì ổn định, thị trường có thể sớm lấy lại trạng thái cân bằng. Dù vậy, những diễn biến trong dịp cuối tuần vẫn là yếu tố khó lường đối với giới đầu tư.

Trong ngắn hạn, các nhà phân tích nhận định giá kim loại quý có thể biến động theo diễn biến xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Tuần tới, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) sẽ nhóm họp trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Giới phân tích dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất. Trong bối cảnh lãi suất hiện ở khoảng 3,5% và lạm phát chính thức quanh mức 2,5%, lợi suất thực vào khoảng 1%, được cho là chưa đủ lớn để tạo tác động đáng kể lên thị trường kim loại quý.

Các chuyên gia cũng cho rằng, dù xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn và sức hấp dẫn của các kênh tiết kiệm kỳ hạn không quá nổi bật so với kim loại quý, song thông tin từ cuộc họp của Fed vẫn có thể gây áp lực khiến giá bạc và vàng điều chỉnh trong ngắn hạn.