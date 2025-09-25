Gã khổng lồ xe điện của Trung Quốc tuyên bố không phụ thuộc chip Nvidia

Hiện tại, BYD đang sử dụng chip của Nvidia cho một số hệ thống hỗ trợ lái xe tự động. Nvidia Drive AGX Orin – dòng chip chuyên cho ô tô – cho phép xe thực hiện một số tác vụ lái tự động và BYD là một trong những khách hàng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hãng khẳng định việc sử dụng này không phải yếu tố “sống còn”, bởi BYD đã chủ động phát triển nhiều công nghệ cốt lõi trong nhà máy của mình.

BYD chuẩn bị phương án dự phòng ra sao?

Theo bà Stella Li, Phó chủ tịch điều hành BYD, công ty đã có kế hoạch B nếu bị buộc phải dừng sử dụng chip Nvidia. Bà nhắc lại giai đoạn đại dịch Covid-19, khi ngành công nghiệp ô tô toàn cầu lao đao vì khan hiếm chip, nhưng BYD gần như không bị ảnh hưởng nhờ năng lực tự phát triển và tìm nguồn thay thế nhanh chóng.

Trong nhiều năm, BYD đã nỗ lực kiểm soát chuỗi cung ứng, từ sản xuất ô tô, pin cho đến các công nghệ bán dẫn. Chính vì thế, doanh nghiệp này tin rằng họ luôn có “lối thoát” nếu xảy ra biến động.

Liệu Trung Quốc có cấm chip ô tô của Nvidia?

Căng thẳng Mỹ - Trung đã khiến Nvidia nhiều lần phải điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với quy định xuất khẩu sang Trung Quốc. Dù chip AI H20 từng bị cấm rồi lại được phép bán sau thỏa thuận, nhưng với các dòng chip cho ô tô, hiện chưa có dấu hiệu Bắc Kinh muốn cấm.

Bà Li cho rằng khả năng Trung Quốc cấm chip ô tô Nvidia là rất thấp, bởi điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho cả hai bên. “Không quốc gia nào muốn điều đó, vì sẽ giết chết Nvidia – công ty đang có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường,” bà nhận định.