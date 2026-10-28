FPT Telecom liên tiếp báo lãi nghìn tỷ, 'kho tiền' vượt 16.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 5.916 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng tiếc, giá vốn tăng gần 39%, lên 3.351 tỷ đồng, gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu. Kết quả, lợi nhuận gộp đạt 2.565 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ 2% so với cùng kỳ. Theo đó, biên lợi nhuận gộp của FPT Telecom từ 51,1% trong quý III/2025 xuống còn 43,4% trong quý III năm nay.

FPT Telecom lãi nghìn tỷ quý thứ hai liên tiếp.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 346 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng gần 80%, lên 192 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm khoảng 179 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí bán hàng gần như đi ngang, ở mức 918 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 6%, xuống 530 tỷ đồng.

Khấu trừ các loại chi phí, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.282 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.022 tỷ đồng, cũng tăng 13%. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp báo lãi sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng, sau mức hơn 1.011 tỷ đồng trong quý II/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 16.691 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.674 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.934 tỷ đồng, tăng gần 14%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu tăng trưởng nhờ triển khai các biện pháp thúc đẩy bán hàng, nâng cao chất lượng đường truyền và cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Dù vậy, chi phí vật tư, thiết bị và điện năng gia tăng đã đẩy giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Năm 2026, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện gần 76% kế hoạch doanh thu và khoảng 72% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Bên trong 'kho tiền' 16.300 tỷ đồng của FPT Telecom

Bên cạnh kết quả kinh doanh, quy mô tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tiếp tục là điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của FPT Telecom.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FPT Telecom đạt 31.903 tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 727,5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn lên tới 15.570,7 tỷ đồng, tăng hơn 3.028 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản mục này là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại trong nước, với giá trị hơn 15.154 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận 416 tỷ đồng lãi phải thu ngắn hạn từ các khoản đầu tư.

Tính chung, tiền và các khoản tương đương tiền cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của FPT Telecom đạt gần 16.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 51% tổng tài sản. So với đầu năm, quy mô này tăng hơn 3.043 tỷ đồng.

"Kho tiền" của FPT Telecom

Ngoài các khoản tiền và đầu tư tài chính, hàng tồn kho của doanh nghiệp tại cuối tháng 9 đạt 2.339 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 36%, lên 2.708 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 61%, đạt 1.123 tỷ đồng. Khoản mục này bao gồm các khoản đầu tư liên quan đến trung tâm dữ liệu và hệ thống hạ tầng viễn thông.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của FPT Telecom tại ngày 30/9 đạt 17.818 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt gần 10.187 tỷ đồng, tăng gần 36% so với đầu năm. Phần lớn dư nợ tập trung ở các khoản vay ngắn hạn, với giá trị 9.898 tỷ đồng; dư nợ dài hạn ở mức hơn 289 tỷ đồng.

So với cuối quý II/2026, dư nợ vay và nợ thuê tài chính đã giảm hơn 8%, nhưng vẫn tăng đáng kể so với thời điểm đầu năm. Như vậy, dù nắm giữ lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn lớn, FPT Telecom vẫn duy trì quy mô dư nợ vay vượt 10.000 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt 14.085 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt gần 7.388 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 5.756 tỷ đồng.